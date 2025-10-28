Компенсація для бізнесу за воєнні збитки на Одещині

Зруйнований внаслідок обстрілу Одеси магазин. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні запускають програму підтримки бізнесу, який постраждав від війни. Підприємства, зокрема на Одещині, можуть отримати компенсацію за зруйноване майно та застрахуватися від воєнних ризиків. Програма має допомогти бізнесу вистояти й продовжити роботу навіть у прифронтових регіонах.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Компенсації після обстрілів

Уряд запровадив нову програму компенсації воєнних ризиків для українських підприємців. Вона передбачає виплати до 10 мільйонів гривень за зруйноване або пошкоджене внаслідок російських атак майно. Крім того, бізнес зможе застрахуватися від воєнних ризиків за зниженими ставками. Річне відшкодування за такою страховкою може становити до 1 мільйона гривень.

Як зазначив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ця ініціатива стане важливою підтримкою для підприємців прифронтової Одещини. За його словами, така підтримка допоможе стабілізувати економіку регіону, який регулярно зазнає атак з боку Росії.

"Це ще один крок, щоб допомогти нашому бізнесу вистояти й розвиватися. Дякую Президентові України та Уряду за ініціативу, а всім підприємцям — за спільну роботу і довіру", — написав Кіпер.

