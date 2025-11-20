Ціни на Новому базарі у листопаді - які продукти подорожчали в Одесі

Чоловік вибирає фрукти на Новому базарі. Фото: Новини.LIVE

На Новому ринку ціни починають йти вгору? і це позначається на кількості покупців. Здебільшого подорожчали фрукти — сезон закінчився та починають завозити з-за кордону. Проте, попри війну, нестабільну погоду та періодичні відключення світла, ринок продовжує працювати у звичному для Одеси темпі. Вибір великий, дефіциту немає, але попит зміщується у бік простих і доступних продуктів.

Журналісти Новини.LIVE завітали на Новий базар в Одесі, щоб дізнатися актуальну вартість на продукти.

Овочі на базарі

Біля овочевих прилавків покупці стали значно обережнішими у витратах, і список того, що найчастіше кладуть у пакети, скоротився до базових позицій. Катерина згадує, що до війни на Новому базарі був постійний рух, а обсяги продажів дозволяли впевнено планувати день. Тепер же торгівля стала тихішою — люди купують тільки те, що потрібно, уникаючи дорогих овочів.

"Люди переважно беруть картоплю, моркву — те, що дешевше. Може, збирають гроші на Новий рік. До війни торгівля була хороша, а коли почалася — вже менше", — пояснює Катерина.

Продавчиня Катерина про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Кабачок червоний — 120 грн/кг

Баклажан — 120 грн/кг

Баклажан (імпортний) — 150 грн/кг

Перець — 200 грн/кг

Морква — 25 грн/кг

Буряк — 25 грн/кг

Картопля — 25 грн/кг

Цибуля — 25 грн/кг

Часник — 150–200 грн/кг

Цвітна капуста — 40 грн/кг

Броколі — 70 грн/кг

Пекінська капуста — 40 грн/кг

Гриби — 150–170 грн/кг

Овочі на прилавку базару. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на базарі

Фруктовий ряд Нового базару виглядає особливо яскраво цієї пори року, хоча людей на ньому менше, ніж зазвичай. Продавчиня Ірина каже, що покупці зараз більше залежать від погоди, ніж від цін: варто лише початися затяжному дощу, як ринок одразу порожніє. У теплі та сонячні дні рух, навпаки, пожвавлюється, і тоді йдуть як недорогі мандарини, так і дорожча екзотика. Ірина не приховує: хоча загальний потік людей зменшився, торговці працюють спокійно, адже товар є завжди й ніяких провалів у постачаннях немає.

"Людей стало менше, більше через погоду. Коли тепло — приходять, купують. А так усе тихо, рівномірно. Дефіциту ніякого немає — все є", — каже Ірина.

Продавчиня Ірина про ціну фруктів. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів

Мандарини (Туреччина) — 130 грн/кг

Мандарини (Південна Африка) — 150 грн/кг

Слива "Президента" — 150 грн/кг

Манго — 380 грн/шт

Малина — 150 грн/лоток (500 г)

Груша — від 80 до 100 грн/кг

Хурма — 80–150 грн/кг

Лохина (імпортна) — 1000 грн/кг

Черешня — 2000 грн/кг

Ківі (класичне) — 150 грн/кг

Ківі (дуже солодке) — 300 грн/кг

Ківі "королівське" — 450 грн/кг

Ананаси — 300 грн/шт

Банани — 90 грн/кг

Фейхоа — 300 грн/кг

Виноград (Молдова) — 80 грн/кг

Виноград (Перу, без кісточок) — 450 грн/кг

Мандарини різних сортів. Фото: Новини.LIVE

Молочка на базарі

Біля молочного ряду продавчиня Ольга не поспішає: ранковий потік покупців уже пройшов, а новий ще не підійшов. Вона розповідає, що в молочці не було різких змін, і більшість цін залишилися на рівні літа. Змінився лише невеликий перелік позицій — зокрема, молода бринза та вершкове масло. Покупці, за її словами, добре відчувають різницю у ціні навіть у 20-30 гривень, тому беруть рівно стільки, скільки потрібно.

"Ціни такі ж, як і були. Просто коров'яча бринза трохи подорожчала. Масло, наприклад, так і залишилось — 500 грн. Це літні ціни", — каже Ольга.

Продавчиня Ольга про асортимент молочки. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочки

Сулугуні — 280 грн/кг

Болгарська бринза — 300 грн/кг

Моцарела — 300 грн/кг

Фета — 200 грн/кг

Бринза овеча (молода) — 350 грн/кг

Сир жирний — 220 грн/кг

Сир середній — 180 грн/кг

Сир нежирний — 120–140 грн/кг

Сливка — 350 грн/л

Сметана жирна — 250 грн/л

Сметана нежирна — 160 грн/л

Масло вершкове — 500 грн/кг

Сир фета на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Копченості на базарі

У м’ясному відділі продавці помічають коливання цін частіше, ніж колеги в інших секторах. Давид, який торгує свининою та копченостями, пояснює: інколи ціна на свіже м’ясо знижується на 20–30 гривень, але перед святами завжди має тенденцію до зростання. Він уважно спостерігає за покупцями і каже, що цього року люди беруть точково — немає великого попиту на товар.

"Трішки падала ціна свинини. Було 300, зараз 270. Перед Новим роком може трохи підвищитися. А в цілому ціни тримаються", — пояснює Давид.

Продавець Давид про вартість м'яса. Фото: Новини.LIVE

Вартість копченостей

Свинина копчена — 450 грн/кг

Ковбаса індича — 380 грн/кг

Реберця свинячі — 400 грн/кг

Задок (баранина) — 1000 грн/кг

Перепілки копчені — 500 грн/кг

Курчата — 200 грн/шт

Сардельки — 350 грн/кг

Сосиски — 350 грн/кг

Тушкованка куряча — 120 грн/банка

Тушкованка свиняча — 150 грн/банка

Тушкованка яловича — 170 грн/банка

Асортимент копченостей. Фото: Новини.LIVE

Осіння картина на Новому базарі показує просту, але важливу річ: попри всі виклики, ринок продовжує жити й адаптуватися. Люди стали уважнішими до цін, продавці — стриманіші в очікуваннях, а сезонні коливання відчуваються сильніше, ніж раніше. Але водночас тут немає порожніх прилавків, немає паніки чи дефіциту — є стабільна робота, щоденний рух і той самий одеський характер, який тримає місто навіть у найважчі часи.

Раніше ми писали, що ціни на продукти в Одесі стрімко зростають, в чому причина. А також про те, чи подешевшають овочі найближчим часом на базарах.