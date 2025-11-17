Овочі на Привозі — актуальні ціни в Одесі

Люди обирають овочі на Привозі. Фото: Новини.LIVE

На одеському "Привозі" триває сезон свіжих овочів з українських полів. Базові продукти продають за стабільною ціною, і продавці не очікують подорожчання найближчим часом. Асортимент широкий, а на ринку людно, коли немає дощу. Ситуація дозволяє купувати звичні продукти без суттєвих витрат.

Журналісти Новини.LIVE побували на "Привозі" та дізналися актуальні ціни на овочі.

Реклама

Читайте також:

Свіжий урожай

На прилавках представлено багато овочів із південних областей. Найдоступнішими залишаються картопля, капуста, цибуля, буряк і морква, які продають у середньому по 25–30 гривень за кілограм. Продавці кажуть, що ціни наразі тримаються стабільними, а попит змінюється залежно від погоди: у дощ людей менше, у сухі дні — значно більше.

"Є картопля, капуста, цибуля, буряк і морква також по 25 гривень. Ціна буде стабільна, думаю, що підвищуватися не буде. Люди ходять, їсти всі хочуть. Коли дощ — менше, коли немає дощу — більше. "Привоз" був, є і буде", — розповідає продавчиня Оксана.

Продавчиня Оксана за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Ціни на основні овочі залишаються доступними, а деякі позиції мають широкий діапазон, залежно від сорту та якості. На ринку можна знайти як бюджетні, так і дорожчі варіанти сезонних продуктів.

Картопля — 30 грн/кг

Цибуля — 25 грн/кг

Морква — 25–50 грн/кг

Буряк — 25 грн/кг

Перець червоний — 65 грн/кг

Баклажани — 60–135 грн/кг

Огірки — 65–130 грн/кг

Помідори — 40, 80, 85, 180 грн/кг

Капуста — 30 грн/кг

Цвітна капуста — 65 грн/кг

Перець — 100 грн/кг

Часник — 200 грн/кг

Овочі на прилавку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

За словами продавців, ціни можуть залишатися на цьому рівні, якщо не зросте вартість пального, адже саме воно впливає на доставку товару та загальні витрати.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує риба на "Привозі" в Одесі. Також ми писали про те, чому на ринку подорожчало м'ясо.