Овощи на Привозе - актуальные цены в Одессе

На одесском "Привозе" продолжается сезон свежих овощей с украинских полей. Базовые продукты продают по стабильной цене, и продавцы не ожидают подорожания в ближайшее время. Ассортимент широкий, а на рынке людно, когда нет дождя. Ситуация позволяет покупать привычные продукты без существенных затрат.
Журналисты Новини.LIVE побывали на "Привозе" и узнали актуальные цены на овощи.
Свежий урожай
На прилавках представлено много овощей из южных областей. Самыми доступными остаются картофель, капуста, лук, свекла и морковь, которые продают в среднем по 25-30 гривен за килограмм. Продавцы говорят, что цены пока держатся стабильными, а спрос меняется в зависимости от погоды: в дождь людей меньше, в сухие дни — значительно больше.
"Есть картофель, капуста, лук, свекла и морковка также по 25 гривен. Цена будет стабильная, думаю, что подниматься не будет. Люди ходят, есть все хотят. Когда дождь — меньше, когда нет дождя — больше. "Привоз" был, есть и будет", — рассказывает продавщица Оксана.
Стоимость овощей
Цены на основные овощи остаются доступными, а у некоторых позиций широкий диапазон, в зависимости от сорта и качества. На рынке можно найти как бюджетные, так и более дорогие варианты сезонных продуктов.
- Картофель — 30 грн/кг
- Лук — 25 грн/кг
- Морковь — 25-50 грн/кг
- Свекла — 25 грн/кг
- Перец красный — 65 грн/кг
- Баклажаны — 60-135 грн/кг
- Огурцы — 65-130 грн/кг
- Помидоры — 40, 80, 85, 180 грн/кг
- Капуста — 30 грн/кг
- Цветная капуста — 65 грн/кг
- Перец — 100 грн/кг
- Чеснок — 200 грн/кг
По словам продавцов, цены могут оставаться на этом уровне, если не вырастет стоимость топлива, ведь именно оно влияет на доставку товара и общие расходы.
