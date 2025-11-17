Овощи на Привозе - актуальные цены в Одессе

Люди выбирают овощи на Привозе. Фото: Новини.LIVE

На одесском "Привозе" продолжается сезон свежих овощей с украинских полей. Базовые продукты продают по стабильной цене, и продавцы не ожидают подорожания в ближайшее время. Ассортимент широкий, а на рынке людно, когда нет дождя. Ситуация позволяет покупать привычные продукты без существенных затрат.

Журналисты Новини.LIVE побывали на "Привозе" и узнали актуальные цены на овощи.

Реклама

Читайте также:

Свежий урожай

На прилавках представлено много овощей из южных областей. Самыми доступными остаются картофель, капуста, лук, свекла и морковь, которые продают в среднем по 25-30 гривен за килограмм. Продавцы говорят, что цены пока держатся стабильными, а спрос меняется в зависимости от погоды: в дождь людей меньше, в сухие дни — значительно больше.

"Есть картофель, капуста, лук, свекла и морковка также по 25 гривен. Цена будет стабильная, думаю, что подниматься не будет. Люди ходят, есть все хотят. Когда дождь — меньше, когда нет дождя — больше. "Привоз" был, есть и будет", — рассказывает продавщица Оксана.

Продавщица Оксана за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Цены на основные овощи остаются доступными, а у некоторых позиций широкий диапазон, в зависимости от сорта и качества. На рынке можно найти как бюджетные, так и более дорогие варианты сезонных продуктов.

Картофель — 30 грн/кг

Лук — 25 грн/кг

Морковь — 25-50 грн/кг

Свекла — 25 грн/кг

Перец красный — 65 грн/кг

Баклажаны — 60-135 грн/кг

Огурцы — 65-130 грн/кг

Помидоры — 40, 80, 85, 180 грн/кг

Капуста — 30 грн/кг

Цветная капуста — 65 грн/кг

Перец — 100 грн/кг

Чеснок — 200 грн/кг

Овощи на прилавке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

По словам продавцов, цены могут оставаться на этом уровне, если не вырастет стоимость топлива, ведь именно оно влияет на доставку товара и общие расходы.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоит рыба на "Привозе" в Одессе. Также мы писали о том, почему на рынке подорожало мясо.