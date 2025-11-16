Когда подорожают овощи и фрукты на Привозе: прогноз продавцов

Фрукты на прилавках рынка. Фото: Новини.LIVE

На одесском "Привозе" сезон овощей и фруктов в разгаре. Базовые продукты пока держатся в пределах доступных цен, однако ситуация может измениться в любой момент.

Корреспонденты Новини.LIVE пообщались с продавщицей на "Привозе" в Одессе и узнали актуальные цены на овощи и фрукты.

Цены на овощи и фрукты в Одессе

Несмотря на осенние колебания, овощи и фрукты на "Привозе" до сих пор стоят умеренно — картофель, морковь, свекла и лук остаются в "стабильной" цене. Но продавцы осторожно намекают: зима может принести изменения.

"Картофель, капуста, лук, свекла, морковь — по 25 гривен. Думаю, цена будет стабильной. Если бензин не подорожает, мы тоже ничего не будем поднимать", — говорит продавец овощей и фруктов Оксана.

По ее словам, большинство товаров на прилавках — украинские. И это помогает пока сдерживать стоимость.

"Все наше, не импортное. Хурма только азербайджанская, а яблоки, груши — из наших винницких садов", — уточняет продавщица.

Когда ожидается рост цен

Продавщица уверена, что цены вырастут только тогда, когда подорожает логистика. Поэтому на одесситов будет влиять не столько урожай, сколько расходы на доставку.

"Привоз был, есть и будет — но мы тоже зависим от бензина. Если он прыгнет, будут изменения", — добавляет Оксана.

Напомним, в Одессе подорожало мясо. Также мы писали, что одесский ученый рассказал о рисках блэкаутов и будущем урожае.