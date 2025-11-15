Цены на свинину в Одессе выросли: ситуация на Привозе

Мясо на прилавках рынка. Фото: Новини.LIVE

На мясных рядах одесского Привоза цены снова двинулись вверх. Из-за дождей и отключения света закупка сырья подорожала, а спрос падает даже на свинину.

Корреспонденты Новини.LIVE пообщались с мясной лавкой на Привозе в Одессе и узнали актуальные цены.

Цены на свежее мясо в Одессе

На Привозе традиционно самое большое движение у мясных прилавков, но в эти дни продавцы замечают другую картину - людей меньше, а покупки "на один раз". Продавщица Майя рассказывает, что цены на свинину изменились именно из-за подорожания закупки.

"Сегодня немного поднялась цена на закуп — где-то на 10 гривен. Задняя часть — 220 грн, лопатка — 200, шея — 280, биточек — 260. Рулька передняя — 120, сало — 250. Ребра на борщ — по 100 гривен", — говорит она.

Покупателей на рынке мало

По словам Майи, даже постоянные клиенты берут немного — и причина довольно проста. Свет выключают, а холодильники не работают.

"Не каждый может взять много мяса, потому что некуда класть. Поэтому берут по чуть-чуть, на один раз. Генераторы есть не у всех", — объясняет Майя.

Ситуацию осложняет и погода. Ведь, когда идут дожди, людей на рынке почти нет. Женщина добавляет, что наибольшая торговля традиционно приходится на выходные. Но в последние дни даже суббота и воскресенье не приносят ожидаемого наплыва людей.

"Как только начали отключать свет, сразу спад", — говорит продавщица.

Напомним, на Привозе кое-где рыба подешевела на 10-20 гривен. Также мы писали об актуальных ценах на копчение в Одессе.