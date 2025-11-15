Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе на рынках выросли цены на мясо — что подорожало и почему

В Одессе на рынках выросли цены на мясо — что подорожало и почему

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 15:27
обновлено: 15:18
Цены на свинину в Одессе выросли: ситуация на Привозе
Мясо на прилавках рынка. Фото: Новини.LIVE

На мясных рядах одесского Привоза цены снова двинулись вверх. Из-за дождей и отключения света закупка сырья подорожала, а спрос падает даже на свинину.

Корреспонденты Новини.LIVE пообщались с мясной лавкой на Привозе в Одессе и узнали актуальные цены.

Реклама
Читайте также:

Цены на свежее мясо в Одессе

На Привозе традиционно самое большое движение у мясных прилавков, но в эти дни продавцы замечают другую картину - людей меньше, а покупки "на один раз". Продавщица Майя рассказывает, что цены на свинину изменились именно из-за подорожания закупки.

"Сегодня немного поднялась цена на закуп — где-то на 10 гривен. Задняя часть — 220 грн, лопатка — 200, шея — 280, биточек — 260. Рулька передняя — 120, сало — 250. Ребра на борщ — по 100 гривен", — говорит она.

Покупателей на рынке мало

По словам Майи, даже постоянные клиенты берут немного — и причина довольно проста. Свет выключают, а холодильники не работают.

"Не каждый может взять много мяса, потому что некуда класть. Поэтому берут по чуть-чуть, на один раз. Генераторы есть не у всех", — объясняет Майя.

Ситуацию осложняет и погода. Ведь, когда идут дожди, людей на рынке почти нет. Женщина добавляет, что наибольшая торговля традиционно приходится на выходные. Но в последние дни даже суббота и воскресенье не приносят ожидаемого наплыва людей.

"Как только начали отключать свет, сразу спад", — говорит продавщица.

Напомним, на Привозе кое-где рыба подешевела на 10-20 гривен. Также мы писали об актуальных ценах на копчение в Одессе.

Одесса Одесская область мясо Новости Одессы цены свинина
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации