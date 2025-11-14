Цены на рыбу на Привозе осенью

Женщина раскладывает рыбу на прилавке. Фото: Новини.LIVE

На Привозе снова людно — осенний сезон принес большой выбор свежей рыбы. Продавцы говорят, что улова много, а цены в основном остались стабильными. Кое-где рыба даже подешевела на 10-20 гривен. Покупатели приходят не только за товаром, но и просто пообщаться — рыбные ряды традиционно оживленные.

Журналисты Новини.LIVE посетили "Привоз" и узнали актуальные цены на рыбу.

На рыбных рядах — большой выбор

У прилавков сейчас немало карася, карпа, толстолобика, щуки, судака, черноморских бычков и глоски. Продавцы говорят, что рыба свежая, ее привозят ежедневно, и сезонный улов держит цены на уровне. Людей становится больше, среди них и переселенцы, которые часто заходят просто поговорить или уточнить советы по приготовлению. На рынке говорят: спрос есть, а атмосфера остается по-одесски дружественной.

"Рыбки много, сезон осенний, цены почти не растут. Кое-что даже подешевело — толстолоб, лещ. Люди ходят, общаются, Одесса всех принимает", — рассказала продавщица Елена.

Продавщица Елена за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Цены на рыбу

Стоимость в основном стабильная, кое-где предложение шире — с разным весом и размером. Перечень актуальных цен:

Карась — 120 грн/кг

Карп — 120 грн/кг

Карп (маленький) — 100 грн/кг

Карп (крупный) — 180 грн/кг

Сазан — 180 грн/кг

Толстолоб — 50 грн/кг

Толстолоб (маленький) — 70 грн/кг

Толстолоб 3-4 кг — 90 грн/кг

Щука — 200 грн/кг

Бычки — 80 грн/кг

Бычки (черноморские) — 250 грн/кг

Сом (филе) — 300 грн/кг

Голова сома — 80 грн/кг

Глосская (черноморская) — 350-400 грн/кг

Судак — 250 грн/кг

Лещ (с икрой) — 80 грн/кг

Филе рыбы — 160 грн/кг

Рыба на прилавке рынка Фото: Новини.LIVE

У продавцов говорят, что рыбу сейчас берут активно — для жарки, запекания или засола. Осенний сезон обеспечивает широкий выбор, а несмотря на сложные условия рыбаки продолжают работать и привозить улов ежедневно. На Привозе говорят: рынку важно жить, а одесситы и гости города поддерживают друг друга даже в небольших разговорах у прилавков.

