Риби стало більше — ціни на одеському Привозі

Риби стало більше — ціни на одеському Привозі

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 18:10
Оновлено: 18:46
Ціни на рибу на Привозі восени
Жінка розкладає рибу на прилавку. Фото: Новини.LIVE

На "Привозі" знову людно — осінній сезон приніс великий вибір свіжої риби. Продавці кажуть, що улову багато, а ціни здебільшого залишилися стабільними. Подекуди риба навіть подешевшала на 10–20 гривень. Покупці приходять не лише за товаром, а й просто поспілкуватися — рибні ряди традиційно жваві.

Журналісти Новини.LIVE завітали на "Привоз" та дізналися актуальні ціни на рибу.

Читайте також:

На рибних рядах — великий вибір

Біля прилавків зараз чимало карася, коропа, товстолоба, щуки, судака, чорноморських бичків та глоськи. Продавці кажуть, що риба свіжа, її привозять щоденно, і сезонний улов тримає ціни на рівні. Людей стає більше, серед них і переселенці, які часто заходять просто поговорити чи уточнити поради щодо приготування. На ринку кажуть: попит є, а атмосфера залишається по-одеськи дружньою.

"Рибки багато, сезон осінній, ціни майже не ростуть. Дещо навіть подешевшало — товстолоб, лящ. Люди ходять, спілкуються, Одеса всіх приймає", — розповіла продавчиня Олена.

Ціни на рибу на Привозі
Продавчиня Олена за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Ціни на рибу

Вартість здебільшого стабільна, подекуди пропозиція ширша — з різною вагою та розміром. Перелік актуальних цін:

  • Карась — 120 грн/кг
  • Короп — 120 грн/кг
  • Короп (маленький) — 100 грн/кг
  • Короп (крупний) — 180 грн/кг 
  • Сазан — 180 грн/кг
  • Товстолоб — 50 грн/кг
  • Товстолоб (маленький) — 70 грн/кг
  • Товстолоб 3–4 кг — 90 грн/кг
  • Щука — 200 грн/кг
  • Бички — 80 грн/кг 
  • Бички (чорноморські) — 250 грн/кг
  • Сом (філе) — 300 грн/кг 
  • Голова сома — 80 грн/кг
  • Глоська (чорноморська) — 350–400 грн/кг
  • Судак — 250 грн/кг 
  • Лящ (з ікрою) — 80 грн/кг 
  • Філе риби — 160 грн/кг
Ціни на рибу на Привозі
Риба на прилавку ринка. Фото: Новини.LIVE

У продавців кажуть, що рибу зараз беруть активно — для смаження, запікання чи засолу. Осінній сезон забезпечує широкий вибір, а попри складні умови рибалки продовжують працювати й привозити улов щодня. На "Привозі" кажуть: ринку важливо жити, а одесити й гості міста підтримують одне одного навіть у невеличких розмовах біля прилавків.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки коштують копченості на "Привозі" в Одесі. Також ми писали, що в деяких супермаркетах подешевіли яйця.

Одеса ринок Одеська область Новини Одеси ціни риба
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
