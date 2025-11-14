Ціни на рибу на Привозі восени

Жінка розкладає рибу на прилавку. Фото: Новини.LIVE

На "Привозі" знову людно — осінній сезон приніс великий вибір свіжої риби. Продавці кажуть, що улову багато, а ціни здебільшого залишилися стабільними. Подекуди риба навіть подешевшала на 10–20 гривень. Покупці приходять не лише за товаром, а й просто поспілкуватися — рибні ряди традиційно жваві.

Журналісти Новини.LIVE завітали на "Привоз" та дізналися актуальні ціни на рибу.

На рибних рядах — великий вибір

Біля прилавків зараз чимало карася, коропа, товстолоба, щуки, судака, чорноморських бичків та глоськи. Продавці кажуть, що риба свіжа, її привозять щоденно, і сезонний улов тримає ціни на рівні. Людей стає більше, серед них і переселенці, які часто заходять просто поговорити чи уточнити поради щодо приготування. На ринку кажуть: попит є, а атмосфера залишається по-одеськи дружньою.

"Рибки багато, сезон осінній, ціни майже не ростуть. Дещо навіть подешевшало — товстолоб, лящ. Люди ходять, спілкуються, Одеса всіх приймає", — розповіла продавчиня Олена.

Продавчиня Олена за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Ціни на рибу

Вартість здебільшого стабільна, подекуди пропозиція ширша — з різною вагою та розміром. Перелік актуальних цін:

Карась — 120 грн/кг

Короп — 120 грн/кг

Короп (маленький) — 100 грн/кг

Короп (крупний) — 180 грн/кг

Сазан — 180 грн/кг

Товстолоб — 50 грн/кг

Товстолоб (маленький) — 70 грн/кг

Товстолоб 3–4 кг — 90 грн/кг

Щука — 200 грн/кг

Бички — 80 грн/кг

Бички (чорноморські) — 250 грн/кг

Сом (філе) — 300 грн/кг

Голова сома — 80 грн/кг

Глоська (чорноморська) — 350–400 грн/кг

Судак — 250 грн/кг

Лящ (з ікрою) — 80 грн/кг

Філе риби — 160 грн/кг

Риба на прилавку ринка. Фото: Новини.LIVE

У продавців кажуть, що рибу зараз беруть активно — для смаження, запікання чи засолу. Осінній сезон забезпечує широкий вибір, а попри складні умови рибалки продовжують працювати й привозити улов щодня. На "Привозі" кажуть: ринку важливо жити, а одесити й гості міста підтримують одне одного навіть у невеличких розмовах біля прилавків.

