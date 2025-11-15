Відео
Україна
Головна Одеса В Одесі на ринках зросли ціни на м'ясо — що подорожчало і чому

В Одесі на ринках зросли ціни на м'ясо — що подорожчало і чому

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 15:27
Оновлено: 15:18
Ціни на свинину в Одесі зросли: ситуація на Привозі
М'ясо на прилавках ринку. Фото: Новини.LIVE

На м’ясних рядах одеського Привозу ціни знову рушили вгору. Через дощі та відключення світла закупка сировини подорожчала, а попит падає навіть на свинину.

Кореспонденти Новини.LIVE поспілкувалися м'ясною яткою на Привозі в Одесі й дізналися актуальні ціни.

Читайте також:

Ціни на свіже м'ясо в Одесі

На Привозі традиційно найбільший рух біля м’ясних прилавків, але цими днями продавці помічають іншу картину — людей менше, а покупки "на один раз". Продавчиня Мая розповідає, що ціни на свинину змінилися саме через подорожчання закупки.

"Сьогодні трохи піднялася ціна на закуп — десь на 10 гривень. Задня частина — 220 грн, лопатка — 200, шия — 280, биточок — 260. Рулька передня — 120, сало — 250. Ребра на борщ — по 100 гривень", — каже вона.

Покупців на ринку мало

За словами Маї, навіть постійні клієнти беруть небагато — і причина доволі проста. Світло вимикають, а холодильники не працюють.

"Не кожен може взяти багато м’яса, бо нема куди класти. Тому беруть по чуть-чуть, на один раз. Генератори є не у всіх", — пояснює Мая.

Ситуацію ускладнює й погода. Адже, коли йдуть дощі, людей на ринку майже немає. Жінка додає, що найбільша торгівля традиційно припадає на вихідні. Але останніми днями навіть субота й неділя не приносять очікуваного напливу людей.

"Як тільки почали відключати світло, одразу спад", — каже продавчиня.

Нагадаємо, на Привозі подекуди риба подешевшала на 10-20 гривень. Також ми писали про актуальні ціни на копчення в Одесі.

Одеса Одеська область м'ясо Новини Одеси ціни свинина
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
