Ціни на свинину в Одесі зросли: ситуація на Привозі

В Одесі на ринках зросли ціни на м'ясо — що подорожчало і чому
На м’ясних рядах одеського Привозу ціни знову рушили вгору. Через дощі та відключення світла закупка сировини подорожчала, а попит падає навіть на свинину.
Кореспонденти Новини.LIVE поспілкувалися м'ясною яткою на Привозі в Одесі й дізналися актуальні ціни.
Ціни на свіже м'ясо в Одесі
На Привозі традиційно найбільший рух біля м’ясних прилавків, але цими днями продавці помічають іншу картину — людей менше, а покупки "на один раз". Продавчиня Мая розповідає, що ціни на свинину змінилися саме через подорожчання закупки.
"Сьогодні трохи піднялася ціна на закуп — десь на 10 гривень. Задня частина — 220 грн, лопатка — 200, шия — 280, биточок — 260. Рулька передня — 120, сало — 250. Ребра на борщ — по 100 гривень", — каже вона.
Покупців на ринку мало
За словами Маї, навіть постійні клієнти беруть небагато — і причина доволі проста. Світло вимикають, а холодильники не працюють.
"Не кожен може взяти багато м’яса, бо нема куди класти. Тому беруть по чуть-чуть, на один раз. Генератори є не у всіх", — пояснює Мая.
Ситуацію ускладнює й погода. Адже, коли йдуть дощі, людей на ринку майже немає. Жінка додає, що найбільша торгівля традиційно припадає на вихідні. Але останніми днями навіть субота й неділя не приносять очікуваного напливу людей.
"Як тільки почали відключати світло, одразу спад", — каже продавчиня.
Нагадаємо, на Привозі подекуди риба подешевшала на 10-20 гривень. Також ми писали про актуальні ціни на копчення в Одесі.
