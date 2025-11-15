Видео
Главная Одесса Блэкауты и урожай — одесский ученый рассказал о рисках

Блэкауты и урожай — одесский ученый рассказал о рисках

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 17:54
обновлено: 17:23
Как блэкауты повлияют на будущий урожай: объясняет ученый
Человек высаживает семена в землю. Фото иллюстративное: zemliak

Длительные отключения света заставляют аграриев Одесской области пересматривать планы и готовиться к работе в условиях нестабильной энергосистемы. Электричество сегодня влияет не только на быт — оно определяет, удастся ли вовремя подготовить семена, технику и будущий урожай.

Способны ли блэкауты навредить полевым работам, журналистам Новини.LIVE рассказал главный научный сотрудник селекционно-генетического института Николай Литвиненко.

Блекаути й врожай — одеський науковець розповів про ризики - фото 1
Главный научный сотрудник селекционно-генетического института Николай Литвиненко. Фото: Новини.LIVE

Отключения света влияют на хранение семян

По его словам, для многих именно электричество является основой подготовки к новому сезону. Николай Литвиненко объясняет, что значительная часть аграрных работ невозможна без стабильного питания. Ученый отмечает, что проблемы могут возникать еще в хозяйственных помещениях.

"Без энергии любую операцию чрезвычайно сложно выполнить. Это касается и внутрихозяйственных работ, связанных с подготовкой семян, и многих других процессов", — говорит Николай Литвиненко.

Под угрозой и ремонты техники

Также под угрозой оказываются зимние ремонты техники — работы, которые весь сектор традиционно выполняет именно в холодный сезон. А это, по словам Николая Литвиненко, оттягивает подготовку к весне и может повлиять на сроки полевых работ. Однако в отрасли надеются, что зимой система продержится без критических провалов.

"Наши производители чрезвычайно выносливые и терпеливые. Я уверен, что при всех сложностях они выдержат", — добавляет Литвиненко.

Напомним, в этом году аграрии Украины из-за боевых действий и засухи понесли большие потери урожая, в частности, на юге и востоке. Также мы писали, что фермеры Одесской области стали лидерами среди регионов по объемам льготного финансирования.

