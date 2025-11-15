Як блекаути вплинуть на майбутній врожай: пояснює науковець

Людина висаджує насіння в землю. Фото ілюстративне: zemliak

Тривалі відключення світла змушують аграріїв Одещини переглядати плани й готуватися до роботи в умовах нестабільної енергосистеми. Електрика сьогодні впливає не лише на побут — вона визначає, чи вдасться вчасно підготувати насіння, техніку та майбутній урожай.

Чи здатні блекаути нашкодити польовим роботам, журналістам Новини.LIVE розповів головний науковий співробітник селекційно-генетичного інституту Микола Литвиненко.

Головний науковий співробітник селекційно-генетичного інституту Микола Литвиненко. Фото: Новини.LIVE

Відключення світла впливають на зберігання насіння

За його словами, для багатьох саме електрика є основою підготовки до нового сезону. Микола Литвиненко пояснює, що значна частина аграрних робіт неможлива без стабільного живлення. Науковець зазначає, що проблеми можуть виникати ще у господарських приміщеннях.

"Без енергії будь-яку операцію надзвичайно складно виконати. Це стосується і внутрішньогосподарських робіт, пов’язаних із підготовкою насіння, та багатьох інших процесів", — говорить Микола Литвиненко.

Під загрозою й ремонти техніки

Так само під загрозою опиняються зимові ремонти техніки — роботи, які весь сектор традиційно виконує саме в холодний сезон. А це, за словами Миколи Литвиненка, відтягує підготовку до весни й може вплинути на терміни польових робіт. Проте у галузі сподіваються, що взимку система протримається без критичних провалів.

"Наші виробники надзвичайно витривалі й терплячі. Я впевнений, що при всіх складностях вони витримають", — додає Литвиненко.

Нагадаємо, цьогоріч аграрії України через бойові дії та посуху зазнали великих втрат врожаю, зокрема на півдні та сході. Також ми писали, що фермери Одеської області стали лідерами серед регіонів за обсягами пільгового фінансування.