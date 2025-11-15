Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Блекаути й врожай — одеський науковець розповів про ризики

Блекаути й врожай — одеський науковець розповів про ризики

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 17:54
Оновлено: 17:23
Як блекаути вплинуть на майбутній врожай: пояснює науковець
Людина висаджує насіння в землю. Фото ілюстративне: zemliak

Тривалі відключення світла змушують аграріїв Одещини переглядати плани й готуватися до роботи в умовах нестабільної енергосистеми. Електрика сьогодні впливає не лише на побут — вона визначає, чи вдасться вчасно підготувати насіння, техніку та майбутній урожай.

Чи здатні блекаути нашкодити польовим роботам, журналістам Новини.LIVE розповів головний науковий співробітник селекційно-генетичного інституту Микола Литвиненко.

Реклама
Читайте також:
Блекаути й врожай — одеський науковець розповів про ризики - фото 1
Головний науковий співробітник селекційно-генетичного інституту Микола Литвиненко. Фото: Новини.LIVE

Відключення світла впливають на зберігання насіння

За його словами, для багатьох саме електрика є основою підготовки до нового сезону. Микола Литвиненко пояснює, що значна частина аграрних робіт неможлива без стабільного живлення. Науковець зазначає, що проблеми можуть виникати ще у господарських приміщеннях.

"Без енергії будь-яку операцію надзвичайно складно виконати. Це стосується і внутрішньогосподарських робіт, пов’язаних із підготовкою насіння, та багатьох інших процесів", — говорить Микола Литвиненко.

Під загрозою й ремонти техніки

Так само під загрозою опиняються зимові ремонти техніки — роботи, які весь сектор традиційно виконує саме в холодний сезон. А це, за словами Миколи Литвиненка, відтягує підготовку до весни й може вплинути на терміни польових робіт.  Проте у галузі сподіваються, що взимку система протримається без критичних провалів. 

"Наші виробники надзвичайно витривалі й терплячі. Я впевнений, що при всіх складностях вони витримають", — додає Литвиненко.

Нагадаємо, цьогоріч аграрії України через бойові дії та посуху зазнали великих втрат врожаю, зокрема на півдні та сході. Також ми писали, що фермери Одеської області стали лідерами серед регіонів за обсягами пільгового фінансування.

Одеса врожай Одеська область Новини Одеси аграрії відключення світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації