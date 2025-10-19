Жнива на Одещині: аграрії зібрали 3,7 млн тонн зерна

Комбайн працює у полі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Жнива на Одещині офіційно завершені. Цьогоріч аграрії зібрали майже чотири мільйони тонн зерна, попри посуху та складні погодні умови. Фермери вже почали сівбу озимих, готуючись до нового сезону.

Про це у неділю, 19 жовтня, повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Реклама

Читайте також:

Скільки намолотили зерна на Одещині

За їхніми даними, цього року зібрано 3,7 млн тонн урожаю, що стало гідним результатом, зважаючи на складний сезон.

Основу врожаю склали:

пшениця — 2,55 млн тонн,

ячмінь — 890,6 тис. тонн,

ріпак — 574,4 тис. тонн.

Здолали наслідки посухи

У адміністрації зазначили, що посуха, яка охопила регіон улітку, серйозно вдарила по пізніх культурах. Проте фермери не опускали рук і боролися за кожен гектар.

"Основа продовольчої безпеки регіону – забезпечена. Боротьба за цей врожай триває, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб підтримати наших аграріїв", — додали в ОВА.

Наразі на полях Одеського регіону уже сіють озимі культури, які стануть фундаментом наступного врожаю.

Нагадаємо, ми писали, що на одеських ринках здорожчали овочі, а також, які ціни на домашні копченя в Одесі.