Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині зібрали урожай ранніх зернових — скільки намолотили

На Одещині зібрали урожай ранніх зернових — скільки намолотили

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 16:18
Оновлено: 14:23
Жнива на Одещині: аграрії зібрали 3,7 млн тонн зерна
Комбайн працює у полі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Жнива на Одещині офіційно завершені. Цьогоріч аграрії зібрали майже чотири мільйони тонн зерна, попри посуху та складні погодні умови. Фермери вже почали сівбу озимих, готуючись до нового сезону.

Про це у неділю, 19 жовтня, повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Реклама
Читайте також:

Скільки намолотили зерна на Одещині

За їхніми даними, цього року зібрано 3,7 млн тонн урожаю, що стало гідним результатом, зважаючи на складний сезон.

Основу врожаю склали:

  • пшениця — 2,55 млн тонн,
  • ячмінь — 890,6 тис. тонн,
  • ріпак — 574,4 тис. тонн.

Здолали наслідки посухи

У адміністрації зазначили, що посуха, яка охопила регіон улітку, серйозно вдарила по пізніх культурах. Проте фермери не опускали рук і боролися за кожен гектар.

"Основа продовольчої безпеки регіону – забезпечена. Боротьба за цей врожай триває, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб підтримати наших аграріїв", — додали в ОВА.

Наразі на полях Одеського регіону уже сіють озимі культури, які стануть фундаментом наступного врожаю.

Нагадаємо, ми писали, що на одеських ринках здорожчали овочі, а також, які ціни на домашні копченя в Одесі

Одеса Одеська область Новини Одеси пшениця зернові жнива
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації