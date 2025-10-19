Жатва в Одесской области: аграрии собрали 3,7 млн тонн зерна

На Одесчине собрали урожай ранних зерновых — сколько намолотили
Жатва в Одесской области официально завершена. В этом году аграрии собрали почти четыре миллиона тонн зерна, несмотря на засуху и сложные погодные условия. Фермеры уже начали посев озимых, готовясь к новому сезону.
Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщили в Одесской областной военной администрации.
Сколько намолотили зерна в Одесской области
По их данным, в этом году собрано 3,7 млн тонн урожая, что стало достойным результатом, учитывая сложный сезон.
Основу урожая составили:
- пшеница — 2,55 млн тонн,
- ячмень — 890,6 тыс. тонн,
- рапс — 574,4 тыс. тонн.
Преодолели последствия засухи
В администрации отметили, что засуха, которая охватила регион летом, серьезно ударила по поздним культурам. Однако фермеры не опускали рук и боролись за каждый гектар.
"Основа продовольственной безопасности региона — обеспечена. Борьба за этот урожай продолжается, и мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать наших аграриев", — добавили в ОВА.
Сейчас на полях Одесского региона уже сеют озимые культуры, которые станут фундаментом следующего урожая.
