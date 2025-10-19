Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине собрали урожай ранних зерновых — сколько намолотили

На Одесчине собрали урожай ранних зерновых — сколько намолотили

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 16:18
обновлено: 14:23
Жатва в Одесской области: аграрии собрали 3,7 млн тонн зерна
Комбайн работает в поле. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Жатва в Одесской области официально завершена. В этом году аграрии собрали почти четыре миллиона тонн зерна, несмотря на засуху и сложные погодные условия. Фермеры уже начали посев озимых, готовясь к новому сезону.

Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщили в Одесской областной военной администрации.

Реклама
Читайте также:

Сколько намолотили зерна в Одесской области

По их данным, в этом году собрано 3,7 млн тонн урожая, что стало достойным результатом, учитывая сложный сезон.

Основу урожая составили:

  • пшеница — 2,55 млн тонн,
  • ячмень — 890,6 тыс. тонн,
  • рапс — 574,4 тыс. тонн.

Преодолели последствия засухи

В администрации отметили, что засуха, которая охватила регион летом, серьезно ударила по поздним культурам. Однако фермеры не опускали рук и боролись за каждый гектар.

"Основа продовольственной безопасности региона — обеспечена. Борьба за этот урожай продолжается, и мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать наших аграриев", — добавили в ОВА.

Сейчас на полях Одесского региона уже сеют озимые культуры, которые станут фундаментом следующего урожая.

Напомним, мы писали, что на одесских рынках подорожали овощи, а также, какие цены на домашние копчености в Одессе.

Одесса Одесская область Новости Одессы пшеница зерновые жатва
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации