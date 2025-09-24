Відео
Головна Одеса Аграрії півдня зазнали великих втрат врожаю — головні причини

Аграрії півдня зазнали великих втрат врожаю — головні причини

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 10:45
Втрати врожаю на півдні України 2025
Аграрії збирають врожай. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Цьогоріч аграрії України працювали в тяжких умовах. Через бойові дії та посуху великі втрати врожаю, зокрема на півдні та сході.  Попри це уже вдалося зібрати понад 30 млн тонн ранніх зернових.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Читайте також:

Втрати врожаю

За словами Марчука, проблеми з погодними умовами призвели до численних втрат урожаю в південно-східних регіонах. Зокрема проблеми виникли на Херсонщині, Миколаївщині, Запорізькій області, Дніпропетровській області, Донецькій області. Втім, у цілому валовий збір зерна залишиться стабільним. Хоча окремі господарства відчують значні економічні втрати.

"Але дійсно, проблеми з погодними умовами, які виникли у південно-східному регіоні нашої держави, призвели до втрат, чисельних втрат, як по зерновій групі, так і по ліній крупи. Чи відобразиться це на валовому зборі? Не так сильно, але економічно постраждають підприємства", — підсумував Марчук.

Нагадаємо, ми писали, що аграрії Одещини зібрали рекордну кількість врожаю. Також ми повідомляли, що одеські аграрії взяли рекордну кількість кредитів.

Одеса врожай Одеська область Новини Одеси аграрії
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
