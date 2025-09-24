Втрати врожаю на півдні України 2025

Аграрії збирають врожай. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Цьогоріч аграрії України працювали в тяжких умовах. Через бойові дії та посуху великі втрати врожаю, зокрема на півдні та сході. Попри це уже вдалося зібрати понад 30 млн тонн ранніх зернових.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Втрати врожаю

За словами Марчука, проблеми з погодними умовами призвели до численних втрат урожаю в південно-східних регіонах. Зокрема проблеми виникли на Херсонщині, Миколаївщині, Запорізькій області, Дніпропетровській області, Донецькій області. Втім, у цілому валовий збір зерна залишиться стабільним. Хоча окремі господарства відчують значні економічні втрати.

"Але дійсно, проблеми з погодними умовами, які виникли у південно-східному регіоні нашої держави, призвели до втрат, чисельних втрат, як по зерновій групі, так і по ліній крупи. Чи відобразиться це на валовому зборі? Не так сильно, але економічно постраждають підприємства", — підсумував Марчук.

