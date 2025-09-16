Врожай зернових на Одещині 2025 – аграрії зібрали понад 3,4 млн тонн

Аграрії на полі збирають врожай. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Цьогорічне літо стало випробуванням для сільгоспвиробників Одещини. Попри посуху й обстріли, вони зуміли завершити жнива. Регіон зібрав рекордний врожай.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кількість врожаю

Аграрії Одеської області завершили жнива ранніх культур. Загалом отримано понад 3,4 мільйона тонн врожаю. Найбільше зібрали пшениці — 2,37 мільйона тонн. Ячменю отримали 859 тисяч тонн, а ріпаку — 520 тисяч тонн. Попри всі виклики, сільгоспвиробники тримають стрій і вже готуються до нового сезону. Наразі на полях області посіяно 27 тисяч гектарів озимого ріпаку.

"Це справжній подвиг наших аграріїв у надскладних умовах. Безсніжна зима, бездощова весна та посушливий початок літа спричинили критичний дефіцит вологи в ґрунті. Періодичні ракетні та дронові ворожі удари створюють додаткові ризики та ускладнюють логістику. Цей результат особливо важливий, адже рік був складним для сільгоспвиробників," — зазначив Кіпер.

