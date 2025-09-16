Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Попри обстріли аграрії Одещини зібрали рекордний врожай

Попри обстріли аграрії Одещини зібрали рекордний врожай

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 15:41
Врожай зернових на Одещині 2025 – аграрії зібрали понад 3,4 млн тонн
Аграрії на полі збирають врожай. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Цьогорічне літо стало випробуванням для сільгоспвиробників Одещини. Попри посуху й обстріли, вони зуміли завершити жнива. Регіон зібрав рекордний врожай.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Кількість врожаю

Аграрії Одеської області завершили жнива ранніх культур. Загалом отримано понад 3,4 мільйона тонн врожаю. Найбільше зібрали пшениці — 2,37 мільйона тонн. Ячменю отримали 859 тисяч тонн, а ріпаку — 520 тисяч тонн. Попри всі виклики, сільгоспвиробники тримають стрій і вже готуються до нового сезону. Наразі на полях області посіяно 27 тисяч гектарів озимого ріпаку.

"Це справжній подвиг наших аграріїв у надскладних умовах. Безсніжна зима, бездощова весна та посушливий початок літа спричинили критичний дефіцит вологи в ґрунті. Періодичні ракетні та дронові ворожі удари створюють додаткові ризики та ускладнюють логістику. Цей результат особливо важливий, адже рік був складним для сільгоспвиробників," — зазначив Кіпер.

Нагадаємо, ми писали про те, чому падають ціни на пшеницю. Також ми повідомляли, що також падають ціни на фуражну кукурудзу.

Одеса врожай Одеська область зерно Новини Одеси жнива
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації