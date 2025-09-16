Урожай зерновых в Одесской области 2025 - аграрии собрали более 3,4 млн тонн

Аграрии на поле собирают урожай. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Лето этого года стало испытанием для сельхозпроизводителей Одесской области. Несмотря на засуху и обстрелы, они сумели завершить жатву. Регион собрал рекордный урожай.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.

Количество урожая

Аграрии Одесской области завершили жатву ранних культур. В целом получено более 3,4 миллиона тонн урожая. Больше всего собрали пшеницы — 2,37 миллиона тонн. Ячменя получили 859 тысяч тонн, а рапса — 520 тысяч тонн. Несмотря на все вызовы, сельхозпроизводители держат строй и уже готовятся к новому сезону. Сейчас на полях области посеяли 27 тысяч гектаров озимого рапса.

"Это настоящий подвиг наших аграриев в сверхсложных условиях. Бесснежная зима, бездождевая весна и засушливое начало лета вызвали критический дефицит влаги в почве. Периодические ракетные и беспилотные вражеские удары создают дополнительные риски и усложняют логистику. Этот результат особенно важен, ведь год был сложным для сельхозпроизводителей", — отметил Кипер.

