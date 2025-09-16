Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Несмотря на обстрелы аграрии Одесчины собрали рекордный урожай

Несмотря на обстрелы аграрии Одесчины собрали рекордный урожай

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 15:41
Урожай зерновых в Одесской области 2025 - аграрии собрали более 3,4 млн тонн
Аграрии на поле собирают урожай. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Лето этого года стало испытанием для сельхозпроизводителей Одесской области. Несмотря на засуху и обстрелы, они сумели завершить жатву. Регион собрал рекордный урожай.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Количество урожая

Аграрии Одесской области завершили жатву ранних культур. В целом получено более 3,4 миллиона тонн урожая. Больше всего собрали пшеницы — 2,37 миллиона тонн. Ячменя получили 859 тысяч тонн, а рапса — 520 тысяч тонн. Несмотря на все вызовы, сельхозпроизводители держат строй и уже готовятся к новому сезону. Сейчас на полях области посеяли 27 тысяч гектаров озимого рапса.

"Это настоящий подвиг наших аграриев в сверхсложных условиях. Бесснежная зима, бездождевая весна и засушливое начало лета вызвали критический дефицит влаги в почве. Периодические ракетные и беспилотные вражеские удары создают дополнительные риски и усложняют логистику. Этот результат особенно важен, ведь год был сложным для сельхозпроизводителей", — отметил Кипер.

Напомним, мы писали о том, почему падают цены на пшеницу. Также мы сообщали, что также падают цены на фуражную кукурузу.

Одесса урожай Одесская область зерно Новости Одессы жатва
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации