Потери урожая на юге Украины 2025 года

Аграрии собирают урожай. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В этом году аграрии Украины работали в тяжелых условиях. Из-за боевых действий и засухи большие потери урожая, в частности на юге и востоке. Несмотря на это уже удалось собрать более 30 млн тонн ранних зерновых.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Реклама

Читайте также:

Потери урожая

По словам Марчука, проблемы с погодными условиями привели к многочисленным потерям урожая в юго-восточных регионах. В частности, проблемы возникли на Херсонщине, Николаевщине, Запорожской области, Днепропетровской области, Донецкой области. Впрочем, в целом валовой сбор зерна останется стабильным. Хотя отдельные хозяйства почувствуют значительные экономические потери.

"Но действительно, проблемы с погодными условиями, которые возникли в юго-восточном регионе нашего государства, привели к потерям, многочисленным потерям, как по зерновой группе, так и по линиям крупы. Отразится ли это на валовом сборе? Не так сильно, но экономически пострадают предприятия", — подытожил Марчук.

Напомним, мы писали, что аграрии Одесской области собрали рекордное количество урожая. Также мы сообщали, что одесские аграрии взяли рекордное количество кредитов.