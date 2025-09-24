Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Аграрии юга понесли большие потери урожая — главные причины

Аграрии юга понесли большие потери урожая — главные причины

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 10:45
Потери урожая на юге Украины 2025 года
Аграрии собирают урожай. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В этом году аграрии Украины работали в тяжелых условиях. Из-за боевых действий и засухи большие потери урожая, в частности на юге и востоке. Несмотря на это уже удалось собрать более 30 млн тонн ранних зерновых.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Реклама
Читайте также:

Потери урожая

По словам Марчука, проблемы с погодными условиями привели к многочисленным потерям урожая в юго-восточных регионах. В частности, проблемы возникли на Херсонщине, Николаевщине, Запорожской области, Днепропетровской области, Донецкой области. Впрочем, в целом валовой сбор зерна останется стабильным. Хотя отдельные хозяйства почувствуют значительные экономические потери.

"Но действительно, проблемы с погодными условиями, которые возникли в юго-восточном регионе нашего государства, привели к потерям, многочисленным потерям, как по зерновой группе, так и по линиям крупы. Отразится ли это на валовом сборе? Не так сильно, но экономически пострадают предприятия", — подытожил Марчук.

Напомним, мы писали, что аграрии Одесской области собрали рекордное количество урожая. Также мы сообщали, что одесские аграрии взяли рекордное количество кредитов.

Одесса урожай Одесская область Новости Одессы аграрии
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации