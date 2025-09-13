Видео
Зеленский отметил госнаградами представителей киноиндустрии
Одесские аграрии взяли рекордные кредиты — сколько одолжили

Одесские аграрии взяли рекордные кредиты — сколько одолжили

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 15:21
Одесские аграрии получили рекордные кредиты — на что тратят
Комбайн в поле. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Аграрии Одесской области стали лидерами среди регионов по объемам льготного финансирования. Они уже получили более 3,4 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Кредиты для украинских аграриев

По данным Министерства аграрной политики, только с начала года 5 588 предприятий привлекли более 36,6 млрд грн.

Одесская область заняла первое место по активности: 523 хозяйства оформили кредиты на 3,4 млрд грн. Это больше, чем в Киевской (3,3 млрд) и Кировоградской (2,9 млрд) областях.

На что тратят средства аграрии

В министерстве добавили, что финансирование позволяет аграриям покупать семена, топливо, технику и проводить посевные и уборочные работы даже в сложных экономических условиях военного времени. С начала года в целом по Украине 11 810 хозяйств получили кредиты на сумму более 84,7 млрд грн по различным программам.

Что известно о "Доступных кредитах 5-7-9%"

Отметим, что льготное финансирование агропроизводителей в течение 2024-2025 годов стало возможным благодаря поддержке Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)". Этот проект позволяет микро- и малому бизнесу легче получать банковские займы. Аграрии могут оформить кредиты до 90 миллионов гривен под ставку от 5 до 9% годовых, в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

Напомним, жители Одесской области задолжали более миллиарда гривен только за часть коммунальных услуг. А депутаты одесского горсовета приняли решение взять кредит на 623,4 млн грн на медицину, образование, дорожную инфраструктуру и социальную защиту.

Одесса кредиты Одесская область Новости Одессы аграрии предприятия
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
