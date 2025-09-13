Одеські аграрії отримали рекордні кредити — на що витрачають

Комбайн у полі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Аграрії Одеської області стали лідерами серед регіонів за обсягами пільгового фінансування. Вони вже отримали понад 3,4 млрд грн за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Кредити для українських аграріїв

За даними Міністерства аграрної політики, лише з початку року 5 588 підприємств залучили понад 36,6 млрд грн.

Одеська область посіла перше місце за активністю: 523 господарства оформили кредити на 3,4 млрд грн. Це більше, ніж у Київській (3,3 млрд) та Кіровоградській (2,9 млрд) областях.

На що витрачають кошти аграрії

В міністерстві додали, що фінансування дає змогу аграріям купувати насіння, паливо, техніку та проводити посівні й збиральні роботи навіть у складних економічних умовах воєнного часу. З початку року загалом по Україні 11 810 господарств отримали кредити на суму понад 84,7 млрд грн за різними програмами.

Що відомо про "Доступні кредити 5-7-9%"

Зазначимо, що пільгове фінансування агровиробників протягом 2024–2025 років стало можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)". Цей проєкт дозволяє мікро- та малому бізнесу легше отримувати банківські позики. Аграрії можуть оформити кредити до 90 мільйонів гривень під ставку від 5 до 9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

