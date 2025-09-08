Остановка экспорта сои и рапса из портов Одесской области

Корабль, который экспортирует украинское зерно. Фото иллюстративное: Министурство инфраструктуры Украины

В Украине остановился экспорт масличных культур. Из-за этого суда со смешанными партиями сои и рапса простаивают в портах Одесской области. Аграрии призывают правительство срочно урегулировать проблему, чтобы возобновить экспорт.

Об этом сообщили во Всеукраинском аграрном совете.

Реклама

Читайте также:

Причины остановки

В Украине остановился экспорт сои и рапса из-за введенной 10% пошлины. По состоянию на начало сентября отгрузка масличных культур из портов полностью прекращена. Хотя по закону агропроизводители и кооперативы должны быть освобождены от уплаты пошлины, сейчас нет четкого механизма документального подтверждения происхождения продукции. Поэтому суда, которые должны были вывозить зерновые из портов Одесской области, остаются заблокированными. В партиях продукции совмещена соя и рапс как от товаропроизводителей, так и от трейдеров, что делает оформление невозможным.

Всеукраинский аграрный совет обратился к премьер-министру Украины Юлии Свириденко с требованием срочно вмешаться. В Аграрном совете отметили, что Министерство финансов должно подготовить необходимые изменения в нормативные акты, которые позволят агропроизводителям подтвердить собственное производство.

"Подготовка нормативных актов для подтверждения собственного производства при таможенном оформлении относится к функциям Министерства финансов", — подчеркнули в ВАР.

Аграрии предупреждают, что без оперативного решения ситуации Украина рискует потерять валютные поступления, а аграрный экспорт - стабильность.

Письмо ВАР к Юлии Свириденко. Фото: Всеукраинский аграрный совет

Письмо аграриев к премьер-министру. Фото: Всеукраинский аграрный совет

Письмо ВАР к премьер-министру Юлии Свириденко. Фото: Всеукраинский аграрный совет

Напомним, мы писали, что в Одессе арестовали тысячи тонн сои. Также мы сообщали о том, сколько будет стоить пшеница осенью.