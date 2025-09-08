Відео
Головна Одеса В портах Одещини зупинили експорт сої та ріпаку — причини

В портах Одещини зупинили експорт сої та ріпаку — причини

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 16:38
Зупинка експорту сої та ріпаку з портів Одещини
Корабель, який експортує українське зерно. Фото ілюстративне: Міністурство інфраструктури України

В Україні зупинився експорт олійних культур. Через це судна зі змішаними партіями сої та ріпаку простоюють у портах Одещини. Аграрії закликають уряд терміново врегулювати проблему, щоб відновити експорт.

Про це повідомили у Всеукраїнській аграрній раді.

Читайте також:

Причини зупинки

В Україні зупинився експорт сої та ріпаку через запроваджене 10% мито. Станом на початок вересня відвантаження олійних культур із портів повністю припинене. Хоча за законом агровиробники та кооперативи мають бути звільнені від сплати мита, зараз немає чіткого механізму документального підтвердження походження продукції. Через це судна, які мали вивозити зернові з портів Одещини, залишаються заблокованими. У партіях продукції поєднана соя та ріпак як від товаровиробників, так і від трейдерів, що робить оформлення неможливим.

Всеукраїнська аграрна рада звернулася до прем’єр-міністра України Юлії Свириденко з вимогою терміново втрутитися. В Аграрній раді наголосили, що Міністерство фінансів має підготувати необхідні зміни до нормативних актів, які дозволять агровиробникам підтвердити власне виробництво.

"Підготовка нормативних актів для підтвердження власного виробництва при митному оформленні належить до функцій Міністерства фінансів", – підкреслили у ВАР.

Аграрії попереджають, що без оперативного вирішення ситуації Україна ризикує втратити валютні надходження, а аграрний експорт — стабільність.

Звернення ВАР
Лист ВАР до Юлії Свириденко. Фото: Всеукраїнська аграрна рада
Лист до міністерки
Лист аграріїв до прем'єр-міністерки. Фото: Всеукраїнська аграрна рада
Звернення аграріїв
Лист ВАР до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Фото: Всеукраїнська аграрна рада

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі арештували тисячі тон сої. Також ми повідомляли про те, скільки коштуватиме пшениця восени.

Одеса Одеська область зерно Одеський порт експорт зерна Новини Одеси аграрії
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
