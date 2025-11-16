Відео
Стало відомо, коли здорожчають овочі й фрукти в Одесі

Стало відомо, коли здорожчають овочі й фрукти в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 15:09
Оновлено: 15:21
Коли здорожчають овочі та фрукти на Привозі: прогноз продавців
Фрукти на прилавках ринку. Фото: Новини.LIVE

На одеському "Привозі" сезон овочів і фруктів у розпалі. Базові продукти поки тримаються в межах доступних цін, проте ситуація може змінитися в будь-яку мить. 

Кореспонденти Новини.LIVE поспілкувалися з продавчинею на "Привозі" в Одесі й дізналися актуальні ціни на овочі та фрукти.

Читайте також:

Ціни на овочі та фрукти в Одесі

Попри осінні коливання, овочі та фрукти на "Привозі" досі коштують помірно — картопля, морква, буряк і цибуля залишаються у "стабільній" ціні. Та продавці обережно натякають: зима може принести зміни.

"Картопля, капуста, цибуля, буряк, морква — по 25 гривень. Думаю, ціна буде стабільною. Якщо бензин не подорожчає, ми теж нічого не підійматимемо", — каже продавчиня овочів та фруктів Оксана.

За її словами, більшість товарів на прилавках — українські. І це допомагає поки стримувати вартість.

"Усе наше, не імпортне. Хурма тільки азербайджанська, а яблука, груші — з наших вінницьких садів", — уточнює продавчиня.

Коли очікується зростання цін

Продавчиня впевнена, що ціни зростуть лише тоді, коли подорожчає логістика. Тож на одеситів впливатиме не стільки врожай, скільки витрати на доставку.

"Привоз був, є і буде — але ми теж залежимо від бензину. Якщо він стрибне, будуть зміни", — додає Оксана.

Нагадаємо, в Одесі здорожчало м'ясо. Також ми писали, що одеський науковець розповів про ризики блекаутів та майбутній урожай.  

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
