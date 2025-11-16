Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Стало известно, когда подорожают овощи и фрукты в Одессе

Стало известно, когда подорожают овощи и фрукты в Одессе

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 15:09
Когда подорожают овощи и фрукты на Привозе: прогноз продавцов
Фрукты на прилавках рынка. Фото: Новини.LIVE

На одесском "Привозе" сезон овощей и фруктов в разгаре. Базовые продукты пока держатся в пределах доступных цен, однако ситуация может измениться в любой момент.

Корреспонденты Новини.LIVE пообщались с продавщицей на "Привозе" в Одессе и узнали актуальные цены на овощи и фрукты.

Реклама
Читайте также:

Цены на овощи и фрукты в Одессе

Несмотря на осенние колебания, овощи и фрукты на "Привозе" до сих пор стоят умеренно — картофель, морковь, свекла и лук остаются в "стабильной" цене. Но продавцы осторожно намекают: зима может принести изменения.

"Картофель, капуста, лук, свекла, морковь — по 25 гривен. Думаю, цена будет стабильной. Если бензин не подорожает, мы тоже ничего не будем поднимать", — говорит продавец овощей и фруктов Оксана.

По ее словам, большинство товаров на прилавках — украинские. И это помогает пока сдерживать стоимость.

"Все наше, не импортное. Хурма только азербайджанская, а яблоки, груши — из наших винницких садов", — уточняет продавщица.

Когда ожидается рост цен

Продавщица уверена, что цены вырастут только тогда, когда подорожает логистика. Поэтому на одесситов будет влиять не столько урожай, сколько расходы на доставку.

"Привоз был, есть и будет — но мы тоже зависим от бензина. Если он прыгнет, будут изменения", — добавляет Оксана.

Напомним, в Одессе подорожало мясо. Также мы писали, что одесский ученый рассказал о рисках блэкаутов и будущем урожае.

Одесса фрукты овощи Одесская область Новости Одессы цены
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации