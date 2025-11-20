Видео
Україна
Осенние цены на Новом базаре в Одессе — обзор от овощей до мяса

Осенние цены на Новом базаре в Одессе — обзор от овощей до мяса

Дата публикации 20 ноября 2025 19:48
обновлено: 19:03
Цены на Новом базаре в ноябре – какие продукты подорожали в Одессе
Мужчина выбирает фрукты на Новом базаре. Фото: Новини.LIVE

На Новом рынке цены начинают идти вверх, и это сказывается на количестве покупателей. В основном подорожали фрукты — сезон закончился и начинают завозить из-за рубежа. Однако, несмотря на войну, нестабильную погоду и периодические отключения света, рынок продолжает работать в привычном для Одессы темпе. Выбор большой, дефицита нет, но спрос смещается в сторону простых и доступных продуктов.

Журналисты Новини.LIVE посетили Новый базар в Одессе, чтобы узнать актуальную стоимость на продукты.

Овощи на базаре

У овощных прилавков покупатели стали значительно осторожнее в тратах, и список того, что чаще всего кладут в пакеты, сократился до базовых позиций. Екатерина вспоминает, что до войны на Новом базаре было постоянное движение, а объемы продаж позволяли уверенно планировать день. Теперь торговля стала тише — люди покупают только то, что нужно, избегая дорогих овощей.

"Люди в большинстве берут картошку, морковь  то, что дешевле. Может, собирают деньги на Новый год. До войны торговля была хорошая, а когда началась  уже меньше", — объясняет Екатерина.

Продавчиня Катерина про вартість овочів.
Продавщица Екатерина о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

  • Кабачок красный — 120 грн/кг
  • Баклажан — 120 грн/кг
  • Баклажан (импортный) — 150 грн/кг
  • Перец — 200 грн/кг
  • Морковь — 25 грн/кг
  • Свекла — 25 грн/кг
  • Картофель — 25 грн/кг
  • Лук — 25 грн/кг
  • Чеснок — 150-200 грн/кг
  • Цветная капуста — 40 грн/кг
  • Брокколи — 70 грн/кг
  • Пекинская капуста — 40 грн/кг
  • Грибы — 150-170 грн/кг
Овочі на прилавку базара
Овощи на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

Фруктовый ряд Нового базара выглядит особенно ярко в это время года, хотя людей на нем меньше, чем обычно. Продавщица Ирина говорит, что покупатели сейчас больше зависят от погоды, чем от цен: стоит только начаться затяжному дождю, как рынок сразу пустеет. В теплые и солнечные дни движение, наоборот, оживляется, и тогда идут как недорогие мандарины, так и более дорогая экзотика. Ирина не скрывает: хотя общий поток людей уменьшился, торговцы работают спокойно, ведь товар есть всегда и никаких провалов в поставках нет.

"Людей стало меньше, больше из-за погоды. Когда тепло  приходят, покупают. А так все тихо, равномерно. Дефицита никакого нет  все есть", — говорит Ирина.

Продавчиня Ірина про ціну фруктів
Продавщица Ирина о цене фруктов. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

  • Мандарины (Турция) — 130 грн/кг
  • Мандарины (Южная Африка) — 150 грн/кг
  • Слива "Президента" — 150 грн/кг
  • Манго — 380 грн/шт
  • Малина — 150 грн/лоток (500 г)
  • Груша — от 80 до 100 грн/кг
  • Хурма — 80-150 грн/кг
  • Голубика (импортная) — 1000 грн/кг
  • Черешня — 2000 грн/кг
  • Киви (классическое) — 150 грн/кг
  • Киви (очень сладкое) — 300 грн/кг
  • Киви "королевское" — 450 грн/кг
  • Ананасы — 300 грн/шт
  • Бананы — 90 грн/кг
  • Фейхоа — 300 грн/кг
  • Виноград (Молдова) — 80 грн/кг
  • Виноград (Перу, без косточек) — 450 грн/кг
Мандарини різних сортів
Мандарины разных сортов. Фото: Новини.LIVE

Молочка на базаре

Возле молочного ряда продавщица Ольга не спешит: утренний поток покупателей уже прошел, а новый еще не подошел. Она рассказывает, что в молочке не было резких изменений, и большинство цен остались на уровне лета. Изменился лишь небольшой перечень позиций — в частности, молодая брынза и сливочное масло. Покупатели, по ее словам, хорошо чувствуют разницу в цене даже в 20-30 гривен, поэтому берут ровно столько, сколько нужно.

"Цены такие же, как и были. Просто коровья брынза немного подорожала. Масло, например, так и осталось  500 грн. Это летние цены", — говорит Ольга.

Продавчиня Ольга про асортимент молочки
Продавщица Ольга об ассортименте молочки. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочки

  • Сулугуни — 280 грн/кг
  • Болгарская брынза — 300 грн/кг
  • Моцарелла — 300 грн/кг
  • Фета — 200 грн/кг
  • Брынза овечья (молодая) — 350 грн/кг
  • Творог жирный — 220 грн/кг
  • Творог средний — 180 грн/кг
  • Творог нежирный — 120-140 грн/кг
  • Сливка — 350 грн/л
  • Сметана жирная — 250 грн/л
  • Сметана нежирная — 160 грн/л
  • Масло сливочное — 500 грн/кг
Сир фета на прилавку
Сыр фета на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Копчености на базаре

В мясном отделе продавцы замечают колебания цен чаще, чем коллеги в других секторах. Давид, который торгует свининой и копченостями, объясняет: иногда цена на свежее мясо снижается на 20-30 гривен, но перед праздниками всегда есть тенденция к росту. Он внимательно наблюдает за покупателями и говорит, что в этом году люди берут точечно — нет большого спроса на товар.

"Немножко падала цена свинины. Было 300, сейчас 270. Перед Новым годом может немного подняться. А в целом цены держатся", — объясняет Давид.

Продавець Давид про вартість мяса
Продавец Давид о стоимости мяса. Фото: Новини.LIVE

Стоимость копченостей

  • Свинина копченая — 450 грн/кг
  • Колбаса индюшачья — 380 грн/кг
  • Ребрышки свиные — 400 грн/кг
  • Задок (баранина) — 1000 грн/кг
  • Перепела копченые — 500 грн/кг
  • Цыплята — 200 грн/шт
  • Сардельки — 350 грн/кг
  • Сосиски — 350 грн/кг
  • Тушенка куриная — 120 грн/банка
  • Тушенка свиная — 150 грн/банка
  • Тушенка говяжья — 170 грн/банка
Асортимент копченостей
Ассортимент копченостей. Фото: Новини.LIVE

Осенняя картина на Новом базаре показывает простую, но важную вещь: несмотря на все вызовы, рынок продолжает жить и адаптироваться. Люди стали внимательнее к ценам, продавцы — сдержаннее в ожиданиях, а сезонные колебания ощущаются сильнее, чем раньше. Но при этом здесь нет пустых прилавков, нет паники или дефицита — есть стабильная работа, ежедневное движение и тот самый одесский характер, который держит город даже в самые тяжелые времена.

Ранее мы писали, что цены на продукты в Одессе стремительно растут, в чем причина. А также, о том подешевеют ли овощи в ближайшее время на базарах.

Одесса продукты фрукты овощи Новости Одессы еда цены на продукты
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
