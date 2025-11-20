Цены на Новом базаре в ноябре – какие продукты подорожали в Одессе

Осенние цены на Новом базаре в Одессе — обзор от овощей до мяса
На Новом рынке цены начинают идти вверх, и это сказывается на количестве покупателей. В основном подорожали фрукты — сезон закончился и начинают завозить из-за рубежа. Однако, несмотря на войну, нестабильную погоду и периодические отключения света, рынок продолжает работать в привычном для Одессы темпе. Выбор большой, дефицита нет, но спрос смещается в сторону простых и доступных продуктов.
Журналисты Новини.LIVE посетили Новый базар в Одессе, чтобы узнать актуальную стоимость на продукты.
Овощи на базаре
У овощных прилавков покупатели стали значительно осторожнее в тратах, и список того, что чаще всего кладут в пакеты, сократился до базовых позиций. Екатерина вспоминает, что до войны на Новом базаре было постоянное движение, а объемы продаж позволяли уверенно планировать день. Теперь торговля стала тише — люди покупают только то, что нужно, избегая дорогих овощей.
"Люди в большинстве берут картошку, морковь — то, что дешевле. Может, собирают деньги на Новый год. До войны торговля была хорошая, а когда началась — уже меньше", — объясняет Екатерина.
Стоимость овощей
- Кабачок красный — 120 грн/кг
- Баклажан — 120 грн/кг
- Баклажан (импортный) — 150 грн/кг
- Перец — 200 грн/кг
- Морковь — 25 грн/кг
- Свекла — 25 грн/кг
- Картофель — 25 грн/кг
- Лук — 25 грн/кг
- Чеснок — 150-200 грн/кг
- Цветная капуста — 40 грн/кг
- Брокколи — 70 грн/кг
- Пекинская капуста — 40 грн/кг
- Грибы — 150-170 грн/кг
Фрукты на базаре
Фруктовый ряд Нового базара выглядит особенно ярко в это время года, хотя людей на нем меньше, чем обычно. Продавщица Ирина говорит, что покупатели сейчас больше зависят от погоды, чем от цен: стоит только начаться затяжному дождю, как рынок сразу пустеет. В теплые и солнечные дни движение, наоборот, оживляется, и тогда идут как недорогие мандарины, так и более дорогая экзотика. Ирина не скрывает: хотя общий поток людей уменьшился, торговцы работают спокойно, ведь товар есть всегда и никаких провалов в поставках нет.
"Людей стало меньше, больше из-за погоды. Когда тепло — приходят, покупают. А так все тихо, равномерно. Дефицита никакого нет — все есть", — говорит Ирина.
Стоимость фруктов
- Мандарины (Турция) — 130 грн/кг
- Мандарины (Южная Африка) — 150 грн/кг
- Слива "Президента" — 150 грн/кг
- Манго — 380 грн/шт
- Малина — 150 грн/лоток (500 г)
- Груша — от 80 до 100 грн/кг
- Хурма — 80-150 грн/кг
- Голубика (импортная) — 1000 грн/кг
- Черешня — 2000 грн/кг
- Киви (классическое) — 150 грн/кг
- Киви (очень сладкое) — 300 грн/кг
- Киви "королевское" — 450 грн/кг
- Ананасы — 300 грн/шт
- Бананы — 90 грн/кг
- Фейхоа — 300 грн/кг
- Виноград (Молдова) — 80 грн/кг
- Виноград (Перу, без косточек) — 450 грн/кг
Молочка на базаре
Возле молочного ряда продавщица Ольга не спешит: утренний поток покупателей уже прошел, а новый еще не подошел. Она рассказывает, что в молочке не было резких изменений, и большинство цен остались на уровне лета. Изменился лишь небольшой перечень позиций — в частности, молодая брынза и сливочное масло. Покупатели, по ее словам, хорошо чувствуют разницу в цене даже в 20-30 гривен, поэтому берут ровно столько, сколько нужно.
"Цены такие же, как и были. Просто коровья брынза немного подорожала. Масло, например, так и осталось — 500 грн. Это летние цены", — говорит Ольга.
Стоимость молочки
- Сулугуни — 280 грн/кг
- Болгарская брынза — 300 грн/кг
- Моцарелла — 300 грн/кг
- Фета — 200 грн/кг
- Брынза овечья (молодая) — 350 грн/кг
- Творог жирный — 220 грн/кг
- Творог средний — 180 грн/кг
- Творог нежирный — 120-140 грн/кг
- Сливка — 350 грн/л
- Сметана жирная — 250 грн/л
- Сметана нежирная — 160 грн/л
- Масло сливочное — 500 грн/кг
Копчености на базаре
В мясном отделе продавцы замечают колебания цен чаще, чем коллеги в других секторах. Давид, который торгует свининой и копченостями, объясняет: иногда цена на свежее мясо снижается на 20-30 гривен, но перед праздниками всегда есть тенденция к росту. Он внимательно наблюдает за покупателями и говорит, что в этом году люди берут точечно — нет большого спроса на товар.
"Немножко падала цена свинины. Было 300, сейчас 270. Перед Новым годом может немного подняться. А в целом цены держатся", — объясняет Давид.
Стоимость копченостей
- Свинина копченая — 450 грн/кг
- Колбаса индюшачья — 380 грн/кг
- Ребрышки свиные — 400 грн/кг
- Задок (баранина) — 1000 грн/кг
- Перепела копченые — 500 грн/кг
- Цыплята — 200 грн/шт
- Сардельки — 350 грн/кг
- Сосиски — 350 грн/кг
- Тушенка куриная — 120 грн/банка
- Тушенка свиная — 150 грн/банка
- Тушенка говяжья — 170 грн/банка
Осенняя картина на Новом базаре показывает простую, но важную вещь: несмотря на все вызовы, рынок продолжает жить и адаптироваться. Люди стали внимательнее к ценам, продавцы — сдержаннее в ожиданиях, а сезонные колебания ощущаются сильнее, чем раньше. Но при этом здесь нет пустых прилавков, нет паники или дефицита — есть стабильная работа, ежедневное движение и тот самый одесский характер, который держит город даже в самые тяжелые времена.
