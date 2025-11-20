Повышение цен на продукты зимой в Одессе - на чем будут экономить украинцы

Продавец овощей на одесском "Привозе". Фото: Новини.LIVE

В преддверии зимы эксперты заявляют о возможном повышении цен на продукты питания. Прежде всего это коснется яиц, муки, подсолнечного масла, молочной продукции и мяса. Объясняется это сезонным фактором, однако на ценообразование могут также повлиять блэкауты. Все это на фоне последних статистических данных, согласно которым уже сейчас у большинства украинцев на еду уходит половина семейного бюджета.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, готовы ли они к очередному росту цен и сколько денег тратят на продукты ежемесячно.

Повышение цен

Очередное подорожание продуктов одесситы уже воспринимают как данность. Люди привыкли, что ценники в магазинах постоянно меняются, и чаще всего не к лучшему. Пугает лишь скорость повышения стоимости тех или иных товаров.

"Морально да. Я предвидела, что будет повышение. Но простой сок, который неделю назад стоил 30 грн, сегодня уже 70 грн! И это я не говорю уже о других продуктах", — говорит Яна.

Яна морально готова к повышению цен. Фото: Новини.LIVE

Рост цен неминуем, и с этим ничего поделать невозможно. В стране война, логистика затруднена — факторов много. Приходится лишь подстраиваться под новые цифры в магазинах и корректировать свои расходы. В некоторых вещах надо себе отказывать, и это уже норма.

"А у нас есть выбор? У нас нет выбора. Да, мы готовы к этому. Возможно, 10-15% уходит на продукты. Теперь мы преимущественно берем только базовые продукты, без излишеств", — говорят супруги Владимир и Елена.

Владимир и Елена берут только базовые продукты. Фото: Новини.LIVE

Денег не хватает

Зарплаты традиционно не успевают за новыми ценами, поэтому люди начинают экономить, в первую очередь отказываются от посещения кафе и ресторанов. Сегодня одесситы стали чаще готовить дома, чтобы семейный бюджет хоть как-то спасти.

"Трудно сказать. Зарплата небольшая. Я вам скажу так, мы вот так сами никуда не ходим и пытаемся выжить. Если честно. Потому что Украина должна выжить. Мы очень любим Украину, поэтому что здесь еще делать?" — признается Татьяна.

Татьяна о том, что трудно из-за небольших зарплат. Фото: Новини.LIVE

Некоторые из одесситов говорят, что уже даже не реагируют на новые цены. Признаются, что изменения стали настолько частыми и стабильными, что удивляться этой ситуации устали. А подготовиться к повышению невозможно.

"К этому, пожалуй, никто не готов. Но, наверное, уже привыкли. Да и все", — говорит Алла.

Алла о повышении цен в Украине. Фото: Новини.LIVE

Пенсионеры выживают

Но больше всего подорожание чувствуют люди в возрасте. На небольшую пенсию надо купить не только продукты, но и оплатить коммуналку, а еще оставить что-то на лекарства. Задача достаточно сложная в сегодняшних реалиях. Чтобы хоть как-то сэкономить, приходится ездить на рынок.

"Я привык к этим повышениям постоянным. Ситуация такая в стране. Поэтому я еще на базар хожу. Это, конечно, не радует. Но, селяви, как говорят французы. Я уже по возрасту продукты покупаю. В первую очередь, это сахар, фрукты и мясо. Старым людям трудно выживать. Нам всем тяжело. Но будем надеяться на лучшее. Как говорится, надежда умирает последней", — рассказывает Тимофей.

Пенсионер Тимофей покупает только базовые продукты. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на резкий рост цен на продукты, одесситы пытаются планировать покупки и экономить там, где это возможно. Некоторые меняют привычные рационы, другие внимательнее считают каждую гривну. В общем, горожане постепенно адаптируются к новым финансовым условиям, надеясь на скорейшую победу и мирное небо над головой.

