Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Цены на продукты снова вырастут — готовы ли к этому одесситы

Цены на продукты снова вырастут — готовы ли к этому одесситы

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 06:33
обновлено: 19:40
Повышение цен на продукты зимой в Одессе - на чем будут экономить украинцы
Продавец овощей на одесском "Привозе". Фото: Новини.LIVE

В преддверии зимы эксперты заявляют о возможном повышении цен на продукты питания. Прежде всего это коснется яиц, муки, подсолнечного масла, молочной продукции и мяса. Объясняется это сезонным фактором, однако на ценообразование могут также повлиять блэкауты. Все это на фоне последних статистических данных, согласно которым уже сейчас у большинства украинцев на еду уходит половина семейного бюджета.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, готовы ли они к очередному росту цен и сколько денег тратят на продукты ежемесячно.

Реклама
Читайте также:

Повышение цен

Очередное подорожание продуктов одесситы уже воспринимают как данность. Люди привыкли, что ценники в магазинах постоянно меняются, и чаще всего не к лучшему. Пугает лишь скорость повышения стоимости тех или иных товаров.

"Морально да. Я предвидела, что будет повышение. Но простой сок, который неделю назад стоил 30 грн, сегодня уже 70 грн! И это я не говорю уже о других продуктах", — говорит Яна.

Підвищення цін
Яна морально готова к повышению цен. Фото: Новини.LIVE

Рост цен неминуем, и с этим ничего поделать невозможно. В стране война, логистика затруднена — факторов много. Приходится лишь подстраиваться под новые цифры в магазинах и корректировать свои расходы. В некоторых вещах надо себе отказывать, и это уже норма.

"А у нас есть выбор? У нас нет выбора. Да, мы готовы к этому. Возможно, 10-15% уходит на продукты. Теперь мы преимущественно берем только базовые продукты, без излишеств", — говорят супруги Владимир и Елена.

Підвищення цін в Україні
Владимир и Елена берут только базовые продукты. Фото: Новини.LIVE

Денег не хватает

Зарплаты традиционно не успевают за новыми ценами, поэтому люди начинают экономить, в первую очередь отказываются от посещения кафе и ресторанов. Сегодня одесситы стали чаще готовить дома, чтобы семейный бюджет хоть как-то спасти.

"Трудно сказать. Зарплата небольшая. Я вам скажу так, мы вот так сами никуда не ходим и пытаемся выжить. Если честно. Потому что Украина должна выжить. Мы очень любим Украину, поэтому что здесь еще делать?" — признается Татьяна.

Ціни в Україні зростають
Татьяна о том, что трудно из-за небольших зарплат. Фото: Новини.LIVE

Некоторые из одесситов говорят, что уже даже не реагируют на новые цены. Признаются, что изменения стали настолько частыми и стабильными, что удивляться этой ситуации устали. А подготовиться к повышению невозможно.

"К этому, пожалуй, никто не готов. Но, наверное, уже привыкли. Да и все", — говорит Алла.

Продукти подорожчають
Алла о повышении цен в Украине. Фото: Новини.LIVE

Пенсионеры выживают

Но больше всего подорожание чувствуют люди в возрасте. На небольшую пенсию надо купить не только продукты, но и оплатить коммуналку, а еще оставить что-то на лекарства. Задача достаточно сложная в сегодняшних реалиях. Чтобы хоть как-то сэкономить, приходится ездить на рынок.

"Я привык к этим повышениям постоянным. Ситуация такая в стране. Поэтому я еще на базар хожу. Это, конечно, не радует. Но, селяви, как говорят французы. Я уже по возрасту продукты покупаю. В первую очередь, это сахар, фрукты и мясо. Старым людям трудно выживать. Нам всем тяжело. Но будем надеяться на лучшее. Как говорится, надежда умирает последней", — рассказывает Тимофей.

Подорожчання сильно вдарить по пенсіонерам
Пенсионер Тимофей покупает только базовые продукты. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на резкий рост цен на продукты, одесситы пытаются планировать покупки и экономить там, где это возможно. Некоторые меняют привычные рационы, другие внимательнее считают каждую гривну. В общем, горожане постепенно адаптируются к новым финансовым условиям, надеясь на скорейшую победу и мирное небо над головой.

Ранее мы рассказывали о том, какие продукты поднимутся в цене. Также о стоимости продуктов на "Привозе".

Одесса Новости Одессы война в Украине цены на продукты
Александра Гоцуляк - -
Автор:
Александра Гоцуляк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации