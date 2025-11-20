Відео
Ціни на продукти знову зростуть — чи готові до цього одесити

Ціни на продукти знову зростуть — чи готові до цього одесити

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 06:33
Оновлено: 19:40
Підвищення цін на продукти взимку в Одесі - на чому будуть економити українці
Продавець овочів на одеському "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Напередодні зими експерти заявляють про можливе підвищення цін на харчові продукти. Насамперед це торкнеться яєць, борошна, соняшникової олії, молочної продукції та м'яса. Пояснюється це сезонним чинником, проте ціноутворення можуть також вплинути блекаути. Все це на тлі останніх статистичних даних, згідно з якими вже зараз у більшості українців на їжу йде половина сімейного бюджету.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи готові вони до чергового зростання цін і скільки грошей витрачають на продукти щомісяця.

Читайте також:

Підвищення цін

Чергове подорожчання продуктів одесити вже сприймають як даність. Люди звикли, що цінники в магазинах постійно змінюються і найчастіше не на краще. Лякає лише швидкість підвищення вартості тих чи інших товарів.

"Морально так. Я передбачала, що буде підвищення. Але простий сік, який тиждень тому коштував 30 грн, сьогодні вже 70 грн! І це я не говорю вже про інші продукти", — каже Яна.

Підвищення цін
Яна морально готова до підвищення цін. Фото: Новини.LIVE

Зростання цін не минемо, і з цим нічого вдіяти неможливо. У країні війна, логістика ускладнена — чинників багато. Доводиться лише підлаштовуватися під нові цифри в магазинах і коригувати свої витрати. У деяких речах треба собі відмовляти, і це вже норма.

"А у нас є вибір? У нас немає вибору. Так, ми готові до цього. Можливо, 10-15% йде на продукти. Тепер ми переважно беремо лише базові продукти, без надмірностей", — кажуть подружжя Володимир та Олена.

Підвищення цін в Україні
Володимир та Олена беруть тільки базові продукти. Фото: Новини.LIVE

Грошей не вистачає

Зарплати традиційно не встигають за новими цінами, тому люди починають економити, в першу чергу відмовляються від відвідування кафе та ресторанів. Сьогодні одесити стали частіше готувати вдома, щоб сімейний бюджет хоч якось врятувати.

"Важко сказати. Зарплата невеличка. Я вам скажу так, ми отак самі нікуди не ходимо і намагаємося вижити. Якщо чесно. Бо Україна має вижити. Ми дуже любимо Україну, тому що тут ще робити", — зізнається Тетяна.

Ціни в Україні зростають
Тетяна про те, що важко через невеликі зарплати. Фото: Новини.LIVE

Дехто з одеситів каже, що вже навіть не реагує на нові ціни. Зізнаються, що зміни стали настільки частими та стабільними, що дивуватися цій ситуації втомилися. А підготуватись до підвищення неможливо.

"До цього, мабуть, ніхто не готовий. Але, мабуть, уже звикли. Та й усе", — каже Алла.

Продукти подорожчають
Алла про підвищення цін в Україні. Фото: Новини.LIVE

Пенсіонери виживають

Та найбільше подорожчання відчувають літні люди. На невелику пенсію треба купити не лише продукти, а й сплатити за комуналку, а ще залишити щось на ліки. Завдання досить складне у сьогоднішніх реаліях. Щоб хоч якось зекономити доводиться їздити на ринок.

"Я звик до цих підвищень постійних. Ситуація така в країні. Тому я ще на базар ходжу. Це, звісно, не радує. Але селяві, як кажуть французи. Я вже за віком продукти купляю. Найперше — це цукор, фрукти та мʼясо. Старим людям важко виживати. Нам всім тяжко. Але будемо надіятися на краще, як то кажуть: "Надія помирає останньою", — розповідає Тимофій.

Подорожчання сильно вдарить по пенсіонерам
Пенсіонер Тимофій купує лише базові продукти. Фото: Новини.LIVE

Попри різке зростання цін на продукти, одесити намагаються планувати покупки та економити там, де це можливо. Дехто змінює звичні раціони, інші — уважніше рахують кожну гривню. Загалом містяни поступово адаптуються до нових фінансових умов, сподіваючись на якнайшвидшу перемогу та мирне небо над головою.

Раніше ми розповідали про те, які продукти підвищуються в ціні. Також про вартість продуктів на "Привозі".

Одеса Новини Одеси війна в Україні ціни на продукти
Олександра Гоцуляк - -
Автор:
Олександра Гоцуляк
