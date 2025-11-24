Цены на овощи в Одессе: что подорожало и что берут люди

Человек покупает овощи на базаре. Фото: Новини.LIVE

На одесских рынках покупатели стали осторожнее тратить деньги и чаще выбирают только самые необходимые овощи. Торговля заметно снизилась по сравнению с довоенным временем, а реализаторы говорят о более тихих днях и меньших объемах продаж. Люди избегают дорогих позиций и берут доступные продукты "на каждый день". Несмотря на это, продавцы надеются, что перед праздниками спрос возрастет.

Новини.LIVE посетили Новый базар в Одессе и узнали актуальные цены на овощи.

Что говорят продавцы

У прилавков уже давно нет суеты — люди присматриваются к ценам и берут только нужное. Продавцы рассказывают, что продажи упали, а большинство экономят на всем, кроме базовых продуктов. Большинство покупателей уже готовятся к Новому году и откладывают деньги на праздники. Из-за этого они стараются не выходить за пределы ежедневного бюджета. Особенно быстро расходятся овощи по самым низким ценам. Более дорогую продукцию клиенты преимущественно обходят стороной.

"Люди преимущественно берут картофель, морковь — то, что дешевле. Может, собирают деньги на Новый год. До войны торговля была хорошая, а когда началась — уже меньше", — говорит продавщица Екатерина.

Продавщица Екатерина у прилавка. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи

Покупатели все чаще выбирают более дешевые овощи, поэтому продавцы стараются держать минимальные наценки. Вместе с тем некоторые позиции продолжают дорожать, особенно те, что зависят от импорта или сезонности. Сейчас ситуация следующая:

Кабачок — 120 грн/кг

Огурцы — 150-170 грн/кг

Помидоры — от 100 грн/кг

Перец — 80, 100, 130 грн/кг

Перец красный — 200 грн/кг

Баклажан — 120 грн/кг

Баклажан импортный — 150 грн/кг

Морковь — 25 грн/кг

Свекла — 25 грн/кг

Картофель — 25 грн/кг

Лук — 25 грн/кг

Чеснок — 150-200 грн/кг

Цветная капуста — 40 грн/кг

Брокколи — 70 грн/кг

Пекинская капуста — 40 грн/кг

Грибы — 150-170 грн/кг

Перцы на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Продавцы добавляют, что наибольший спрос сейчас на доступные корнеплоды — их берут практически все. Более дорогие овощи покупают реже, ориентируясь на акции или небольшие партии. Все больше людей покупают "ровно столько, сколько нужно на сегодня", стараясь не увеличивать расходы.

Многообразие лука на прилавке. Фото: Новини.LIVE

