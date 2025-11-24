Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Овощи дорожают — цены на Новом базаре в Одессе

Овощи дорожают — цены на Новом базаре в Одессе

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 19:10
обновлено: 17:58
Цены на овощи в Одессе: что подорожало и что берут люди
Человек покупает овощи на базаре. Фото: Новини.LIVE

На одесских рынках покупатели стали осторожнее тратить деньги и чаще выбирают только самые необходимые овощи. Торговля заметно снизилась по сравнению с довоенным временем, а реализаторы говорят о более тихих днях и меньших объемах продаж. Люди избегают дорогих позиций и берут доступные продукты "на каждый день". Несмотря на это, продавцы надеются, что перед праздниками спрос возрастет.

Новини.LIVE посетили Новый базар в Одессе и узнали актуальные цены на овощи.

Реклама
Читайте также:

Что говорят продавцы

У прилавков уже давно нет суеты — люди присматриваются к ценам и берут только нужное. Продавцы рассказывают, что продажи упали, а большинство экономят на всем, кроме базовых продуктов. Большинство покупателей уже готовятся к Новому году и откладывают деньги на праздники. Из-за этого они стараются не выходить за пределы ежедневного бюджета. Особенно быстро расходятся овощи по самым низким ценам. Более дорогую продукцию клиенты преимущественно обходят стороной.

"Люди преимущественно берут картофель, морковь — то, что дешевле. Может, собирают деньги на Новый год. До войны торговля была хорошая, а когда началась — уже меньше", — говорит продавщица Екатерина.

Ціни на овочі на Новому базарі в Одесі
Продавщица Екатерина у прилавка. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи

Покупатели все чаще выбирают более дешевые овощи, поэтому продавцы стараются держать минимальные наценки. Вместе с тем некоторые позиции продолжают дорожать, особенно те, что зависят от импорта или сезонности. Сейчас ситуация следующая:

  • Кабачок — 120 грн/кг
  • Огурцы — 150-170 грн/кг
  • Помидоры — от 100 грн/кг
  • Перец — 80, 100, 130 грн/кг
  • Перец красный — 200 грн/кг
  • Баклажан — 120 грн/кг
  • Баклажан импортный — 150 грн/кг
  • Морковь — 25 грн/кг
  • Свекла — 25 грн/кг
  • Картофель — 25 грн/кг
  • Лук — 25 грн/кг
  • Чеснок — 150-200 грн/кг
  • Цветная капуста — 40 грн/кг
  • Брокколи — 70 грн/кг
  • Пекинская капуста — 40 грн/кг
  • Грибы — 150-170 грн/кг
Ціни на овочі на Новому базарі в Одесі
Перцы на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Продавцы добавляют, что наибольший спрос сейчас на доступные корнеплоды — их берут практически все. Более дорогие овощи покупают реже, ориентируясь на акции или небольшие партии. Все больше людей покупают "ровно столько, сколько нужно на сегодня", стараясь не увеличивать расходы.

Ціни на овочі на Новому базарі в Одесі
Многообразие лука на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, как одесситы относятся к подорожанию продуктов. Также мы писали о том, какие цены на продукты будут зимой по прогнозам экономистов.

Одесса продукты рынок овощи Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации