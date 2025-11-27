Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Цены на продукты в Одессе — как изменились на рынке Черемушки

Цены на продукты в Одессе — как изменились на рынке Черемушки

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 22:33
Рынок Черемушки в Одессе 2025 - цены на продукты и подорожавшие
Люди с покупками на базаре. Фото: Новини.LIVE

Сезон продуктов переходит в зимний режим: местные овощи почти исчезли, импортные занимают больше места, а покупатели стали внимательнее к каждой потраченной гривне. По ценам рекорды начинают бить фрукты и цитрусовые, не отстает и зелень. Из хороших новостей — мясо медленно начинает сдавать позиции, а вот сало после подорожания пока держится на прежнем уровне.

Журналисты Новини.LIVE отправились на одесский базар Черемушки, чтобы узнать, как изменились цены на продукты на этой неделе.

Реклама
Читайте также:

Овощи на базаре

У Ларисы, которая торгует овощами, уже почти нет местных помидоров — сезон завершился. Она говорит, что ситуация меняется каждую неделю: импорт дороже, но без него выбора просто не будет. Несмотря на колебания, продавцы стараются держать цены в пределах доступности, понимая, что покупатели сейчас тщательно считают расходы.

"Наша помидора уже заканчивается. Огурец Уманский будет все равно — мы надеемся, что все хорошо будет. Мандарина, апельсина  оно так и колеблется в цене. Дешевая мандарина 70-80 гривен на рынке есть. Из дорогих турецких  120-130. Огурчик наш — 130-180 мы торгуем и стараемся держать цены на уровне", — говорит Лариса.

Продавчиня Лариса про вартість овочів
Продавщица Лариса о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи:

  • Морковь — 25 грн/кг
  • Свекла — 25 грн/кг
  • Картофель — 25 грн/кг
  • Лук — 25 грн/кг
  • Огурец — 180 грн/кг
  • Помидор черри (Турция) — 150 грн/кг
  • Помидор украинский — 100 грн/кг
  • Перец (Испания) — 200 грн/кг
  • Капуста белокочанная — 40 грн/кг
  • Капуста пекинская — 40 грн/кг
  • Брокколи — 40-70 грн/кг
  • Цветная капуста — 70 грн/кг
Тепличні огірки на базарі
Тепличные огурцы на базаре. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

На фруктовых прилавках ситуация похожа: импорт доминирует, но цены не демонстрируют резкого роста. Продавцы говорят, что спрос в этом году стал более осторожным — люди покупают преимущественно доступные фрукты, а более дорогую экзотику берут реже. Однако весь ассортимент "зимнего набора" представлен в полном объеме.

Грони темного винограду
Гроздья темного винограда. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты:

  • Банан — 120 грн/кг
  • Грейпфрут — 130 грн/кг
  • Гранат (Испания) — 150 грн/кг
  • Апельсины — 150 грн/кг
  • Апельсины (Египет) — 130 грн/кг
  • Мандарины — 150 грн/кг
  • Мандарины (Турция) — 130 грн/кг
  • Лимон — 150 грн/кг
  • Авокадо — 100 грн/шт
  • Яблоки — 50-70 грн/кг
  • Голубика — 1000 грн/кг
Турецькі мандарини на прилавку
Турецкие мандарины на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Зелень и салаты

Сергей, который продает зелень, говорит, что покупатели приходят целенаправленно: ищут конкретные товары, преимущественно те, которые быстро портятся и требуют регулярной покупки. Он обращает внимание, что сейчас на рынке значительно меньше людей, чем даже в предыдущие годы — зима традиционно вносит свои коррективы. Цены на зелень он держит минимальные, чтобы покупатель не отказывался от базовых продуктов.

"Покупают, но сегодня идут принципиально за товаром. Сами видите  рынки пустеют. Цена зимой всегда увеличивается. Этот салат "Латук" был 35 гривен  дорого. А я стараюсь вязать пучки и продавать по 15, чтобы было доступно", — говорит Сергей.

Продавець Сергій про асортимент зелені
Продавец Сергей об ассортименте зелени. Фото: Новини.LIVE

Цены на зелень:

  • Укроп — 15 грн/пучок
  • Петрушка — 15 грн/пучок
  • Зеленый лук — 15 грн/пучок
  • Щавель — 15 грн/пучок
  • Шпинат — 15 грн/пучок
  • Салат разных видов — 15 грн/пучок
  • Кинза — 15 грн/пучок
  • Рукола — 20 грн/пучок
  • Мята — 20 грн/пучок
  • Розмарин — 20 грн/пучок
  • Айсберг — 130-150 грн/кг
  • Лололо/лидиния/дубок (весовые) — 250 грн/кг
  • Ромен молодой — 200 грн/кг
Пучки петрушки лежать
Пучки петрушки лежат. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд

Мясники на "Черемушках" давно привыкли к сезонным колебаниям, но в этом году тенденции изменились. Закупочная цена на свинину снизилась — и это заметно отразилось на рознице. Зато отдельные позиции перед праздниками могут подорожать, но без резких скачков. Покупатели берут меньше, но стабильно — акцентируя на бюджетных позициях.

"Надо ждать, что повышение цен будет. Свиная ножка 100 гривен стоила в прошлом году  брали на расхват. Голяшка подорожает, сало подешевеет. Мясо остается на одном уровне. Но сейчас закупка начала дешеветь: было и 120, и 110, сейчас дают 90", — говорит Иван.

Продавець Іван про вартість свинини
Продавец Иван о стоимости свинины. Фото: Новини.LIVE

Цены на мясо:

  • Курица домашняя (бройлер) — 200 грн/кг
  • Шея свиная — 300-320 грн/кг
  • Мясо свинина — 240-260 грн/кг
  • Голяшки — 120 грн/кг
  • Сало толстое — 200 грн/кг
  • Сало другое — 150-180 грн/кг
  • Печевина — 200-220 грн/кг
Свіжа свинина на прилавку
Свежая свинина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Молочные продукты

Татьяна, которая продает домашнюю молочку, объясняет: основная причина подорожания — сезон и сокращение надоев. Осенью и зимой коровы дают меньше молока, а расходы на содержание и транспорт только растут. Из-за этого часть позиций поднялась в цене, хотя в целом молочный сектор остается стабильным.

"Коровки уже от травки отошли  от сена они дают меньше молочка. Меньше молочка  больше цена. Плюс место, лаборатория, бензин  все дорожает", — объясняет Татьяна.

Продавчиня Тетяна про вартість молочки зимою
Продавщица Татьяна о стоимости молочки зимой. Фото: Новини.LIVE

Цены на молочку:

  • Сметана жирная — 200 грн/кг
  • Сливки — 380 грн/кг
  • Сыр жирный — 250 грн/кг
  • Сыр средний — 230 грн/кг
  • Сыр нежирный — 120 грн/кг
  • Брынза овечья выдержанная — 350 грн/кг
  • Брынза коровья — 250 грн/кг
  • Блины домашние — 270 грн/кг
  • Сулугуни — 300-400 грн/кг
  • Масло сливочное — 550 грн/кг
Сир сулугуні на прилавку
Сыр сулугуни на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Осенние цены на базаре "Черемушки" демонстрируют умеренные и предсказуемые изменения. Местные овощи уходят с прилавков, импорт постепенно дорожает, мясо частично дешевеет благодаря снижению закупочных цен, а молочка - наоборот, поднимается из-за сезонных факторов. Покупателей меньше, но рынок работает стабильно, с полным ассортиментом и без дефицита. Одесситы привычно приспосабливаются: покупают выборочно, экономно, но продолжают поддерживать местных продавцов, для которых рынок остается основным источником дохода. В сложных условиях времени "Черемушки" сохраняют свой характер — рабочий, живой и по-одесски упрямый.

Ранее мы писали, что молочные продукты в Одессе начали резко расти в цене. А также, о том подорожают ли колбасные деликатесы перед праздниками.

Одесса продукты еда фрукты Новости Одессы овощи на зиму цены на продукты суспільне
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации