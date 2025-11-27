Рынок Черемушки в Одессе 2025 - цены на продукты и подорожавшие

Люди с покупками на базаре. Фото: Новини.LIVE

Сезон продуктов переходит в зимний режим: местные овощи почти исчезли, импортные занимают больше места, а покупатели стали внимательнее к каждой потраченной гривне. По ценам рекорды начинают бить фрукты и цитрусовые, не отстает и зелень. Из хороших новостей — мясо медленно начинает сдавать позиции, а вот сало после подорожания пока держится на прежнем уровне.

Журналисты Новини.LIVE отправились на одесский базар Черемушки, чтобы узнать, как изменились цены на продукты на этой неделе.

Овощи на базаре

У Ларисы, которая торгует овощами, уже почти нет местных помидоров — сезон завершился. Она говорит, что ситуация меняется каждую неделю: импорт дороже, но без него выбора просто не будет. Несмотря на колебания, продавцы стараются держать цены в пределах доступности, понимая, что покупатели сейчас тщательно считают расходы.

"Наша помидора уже заканчивается. Огурец Уманский будет все равно — мы надеемся, что все хорошо будет. Мандарина, апельсина — оно так и колеблется в цене. Дешевая мандарина 70-80 гривен на рынке есть. Из дорогих турецких — 120-130. Огурчик наш — 130-180 мы торгуем и стараемся держать цены на уровне", — говорит Лариса.

Продавщица Лариса о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи:

Морковь — 25 грн/кг

Свекла — 25 грн/кг

Картофель — 25 грн/кг

Лук — 25 грн/кг

Огурец — 180 грн/кг

Помидор черри (Турция) — 150 грн/кг

Помидор украинский — 100 грн/кг

Перец (Испания) — 200 грн/кг

Капуста белокочанная — 40 грн/кг

Капуста пекинская — 40 грн/кг

Брокколи — 40-70 грн/кг

Цветная капуста — 70 грн/кг

Тепличные огурцы на базаре. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

На фруктовых прилавках ситуация похожа: импорт доминирует, но цены не демонстрируют резкого роста. Продавцы говорят, что спрос в этом году стал более осторожным — люди покупают преимущественно доступные фрукты, а более дорогую экзотику берут реже. Однако весь ассортимент "зимнего набора" представлен в полном объеме.

Гроздья темного винограда. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты:

Банан — 120 грн/кг

Грейпфрут — 130 грн/кг

Гранат (Испания) — 150 грн/кг

Апельсины — 150 грн/кг

Апельсины (Египет) — 130 грн/кг

Мандарины — 150 грн/кг

Мандарины (Турция) — 130 грн/кг

Лимон — 150 грн/кг

Авокадо — 100 грн/шт

Яблоки — 50-70 грн/кг

Голубика — 1000 грн/кг

Турецкие мандарины на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Зелень и салаты

Сергей, который продает зелень, говорит, что покупатели приходят целенаправленно: ищут конкретные товары, преимущественно те, которые быстро портятся и требуют регулярной покупки. Он обращает внимание, что сейчас на рынке значительно меньше людей, чем даже в предыдущие годы — зима традиционно вносит свои коррективы. Цены на зелень он держит минимальные, чтобы покупатель не отказывался от базовых продуктов.

"Покупают, но сегодня идут принципиально за товаром. Сами видите — рынки пустеют. Цена зимой всегда увеличивается. Этот салат "Латук" был 35 гривен — дорого. А я стараюсь вязать пучки и продавать по 15, чтобы было доступно", — говорит Сергей.

Продавец Сергей об ассортименте зелени. Фото: Новини.LIVE

Цены на зелень:

Укроп — 15 грн/пучок

Петрушка — 15 грн/пучок

Зеленый лук — 15 грн/пучок

Щавель — 15 грн/пучок

Шпинат — 15 грн/пучок

Салат разных видов — 15 грн/пучок

Кинза — 15 грн/пучок

Рукола — 20 грн/пучок

Мята — 20 грн/пучок

Розмарин — 20 грн/пучок

Айсберг — 130-150 грн/кг

Лололо/лидиния/дубок (весовые) — 250 грн/кг

Ромен молодой — 200 грн/кг

Пучки петрушки лежат. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд

Мясники на "Черемушках" давно привыкли к сезонным колебаниям, но в этом году тенденции изменились. Закупочная цена на свинину снизилась — и это заметно отразилось на рознице. Зато отдельные позиции перед праздниками могут подорожать, но без резких скачков. Покупатели берут меньше, но стабильно — акцентируя на бюджетных позициях.

"Надо ждать, что повышение цен будет. Свиная ножка 100 гривен стоила в прошлом году — брали на расхват. Голяшка подорожает, сало подешевеет. Мясо остается на одном уровне. Но сейчас закупка начала дешеветь: было и 120, и 110, сейчас дают 90", — говорит Иван.

Продавец Иван о стоимости свинины. Фото: Новини.LIVE

Цены на мясо:

Курица домашняя (бройлер) — 200 грн/кг

Шея свиная — 300-320 грн/кг

Мясо свинина — 240-260 грн/кг

Голяшки — 120 грн/кг

Сало толстое — 200 грн/кг

Сало другое — 150-180 грн/кг

Печевина — 200-220 грн/кг

Свежая свинина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Молочные продукты

Татьяна, которая продает домашнюю молочку, объясняет: основная причина подорожания — сезон и сокращение надоев. Осенью и зимой коровы дают меньше молока, а расходы на содержание и транспорт только растут. Из-за этого часть позиций поднялась в цене, хотя в целом молочный сектор остается стабильным.

"Коровки уже от травки отошли — от сена они дают меньше молочка. Меньше молочка — больше цена. Плюс место, лаборатория, бензин — все дорожает", — объясняет Татьяна.

Продавщица Татьяна о стоимости молочки зимой. Фото: Новини.LIVE

Цены на молочку:

Сметана жирная — 200 грн/кг

Сливки — 380 грн/кг

Сыр жирный — 250 грн/кг

Сыр средний — 230 грн/кг

Сыр нежирный — 120 грн/кг

Брынза овечья выдержанная — 350 грн/кг

Брынза коровья — 250 грн/кг

Блины домашние — 270 грн/кг

Сулугуни — 300-400 грн/кг

Масло сливочное — 550 грн/кг

Сыр сулугуни на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Осенние цены на базаре "Черемушки" демонстрируют умеренные и предсказуемые изменения. Местные овощи уходят с прилавков, импорт постепенно дорожает, мясо частично дешевеет благодаря снижению закупочных цен, а молочка - наоборот, поднимается из-за сезонных факторов. Покупателей меньше, но рынок работает стабильно, с полным ассортиментом и без дефицита. Одесситы привычно приспосабливаются: покупают выборочно, экономно, но продолжают поддерживать местных продавцов, для которых рынок остается основным источником дохода. В сложных условиях времени "Черемушки" сохраняют свой характер — рабочий, живой и по-одесски упрямый.

