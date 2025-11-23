Цены на сыр, брынзу и блины в Одессе - что происходит на рынке

Блины и сыр на прилавках рынка. Фото: Новини.LIVE

На Новом рынке в Одессе сейчас полно "молочки" — от свежей брынзы и домашнего сыра до горячих блинов. В то же время фиксируются существенное повышение цен на отдельные виды сыров, тогда как другая продукция остается в "летнем" диапазоне.

Новини.LIVE собрали актуальные цены и узнали, на какие продукты стоит обратить внимание перед покупками.

Подорожала только часть сыров

Возле молочного ряда продавщица Ольга не торопится — ранний наплыв покупателей уже прошел. Она объясняет, что большинство цен стоит на месте, а изменения коснулись лишь нескольких видов сыров.

"Цены такие же, как и были. Просто коровья брынза немного подорожала. Масло, например, так и осталось — 500 грн. Это летние цены", — говорит Ольга.

Брынза на рынке. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, по словам продавщицы, популярность же брынзы, сметаны и творога не падает — эти продукты на столе одесситов остаются неизменными. По ее словам, люди стали покупать ровно столько, сколько нужно, ведь чувствуют даже разницу в 20-30 гривен.

Цены на молочные продукты на Новом рынке

Ольга называет цены быстро и уверенно — так, будто проводит короткую экскурсию для покупателя.

Сыры и брынза

Сулугуни — 280 грн/кг

Болгарская брынза — 300 грн/кг

Моцарелла — 300 грн/кг

Меретинские сыры — 300 грн/кг

Фета — 200 грн/кг

Брынза овечья (выдержанная, бочковая) — 350 грн/кг

Брынза овечья молодая — нет, закончилась

Брынза козья (выдержанная) — 350 грн/кг

Брынза коровья — 250 грн/кг

Брынза с укропом/паприкой — 280 грн/кг

Молочные продукты

Творог жирный — 220 грн/кг

Творог средний — 180 грн/кг

Творог нежирный — 120-140 грн/кг

Сливка домашняя — 350 грн/л

Сметана жирная — 250 грн/л

Сметана нежирная — 160 грн/л

Другое

Яйца домашние — 90 грн/10 шт

Масло сливочное — 500 грн/кг

Лаваш — 30 грн (3 листа)

Блины горячие — 200 грн/кг

Сметана на прилавках рынка. Фото: Новини.LIVE

