Цены на сыр, брынзу и блины в Одессе - что происходит на рынке

Молочка, яйца и блины — какие цены сейчас на одесских рынках
На Новом рынке в Одессе сейчас полно "молочки" — от свежей брынзы и домашнего сыра до горячих блинов. В то же время фиксируются существенное повышение цен на отдельные виды сыров, тогда как другая продукция остается в "летнем" диапазоне.
Новини.LIVE собрали актуальные цены и узнали, на какие продукты стоит обратить внимание перед покупками.
Подорожала только часть сыров
Возле молочного ряда продавщица Ольга не торопится — ранний наплыв покупателей уже прошел. Она объясняет, что большинство цен стоит на месте, а изменения коснулись лишь нескольких видов сыров.
"Цены такие же, как и были. Просто коровья брынза немного подорожала. Масло, например, так и осталось — 500 грн. Это летние цены", — говорит Ольга.
Впрочем, по словам продавщицы, популярность же брынзы, сметаны и творога не падает — эти продукты на столе одесситов остаются неизменными. По ее словам, люди стали покупать ровно столько, сколько нужно, ведь чувствуют даже разницу в 20-30 гривен.
Цены на молочные продукты на Новом рынке
Ольга называет цены быстро и уверенно — так, будто проводит короткую экскурсию для покупателя.
Сыры и брынза
- Сулугуни — 280 грн/кг
- Болгарская брынза — 300 грн/кг
- Моцарелла — 300 грн/кг
- Меретинские сыры — 300 грн/кг
- Фета — 200 грн/кг
- Брынза овечья (выдержанная, бочковая) — 350 грн/кг
- Брынза овечья молодая — нет, закончилась
- Брынза козья (выдержанная) — 350 грн/кг
- Брынза коровья — 250 грн/кг
- Брынза с укропом/паприкой — 280 грн/кг
Молочные продукты
- Творог жирный — 220 грн/кг
- Творог средний — 180 грн/кг
- Творог нежирный — 120-140 грн/кг
- Сливка домашняя — 350 грн/л
- Сметана жирная — 250 грн/л
- Сметана нежирная — 160 грн/л
Другое
- Яйца домашние — 90 грн/10 шт
- Масло сливочное — 500 грн/кг
- Лаваш — 30 грн (3 листа)
- Блины горячие — 200 грн/кг
