Ціни на сир, бринзу та млинці в Одесі — що відбувається на ринку

Млинці та сир на прилавках ринку. Фото: Новини.LIVE

На Новому ринку в Одесі зараз повно молочки — від свіжої бринзи й домашнього сиру до гарячих млинців. Водночас фіксуються суттєве підвищення цін на окремі види сирів, тоді як інша продукція залишається у "літньому" діапазоні.

Новини.LIVE зібрали актуальні ціни та дізналися, на які продукти варто звернути увагу перед покупками.

Подорожчала лише частина сирів

Біля молочного ряду продавчиня Ольга не квапиться — ранній наплив покупців уже минув. Вона пояснює, що більшість цін стоїть на місці, а зміни торкнулися лише кількох видів сирів.

"Ціни такі ж, як і були. Просто коров'яча бринза трохи подорожчала. Масло, наприклад, так і залишилось — 500 грн. Це літні ціни", — каже Ольга.

Бринза на ринку. Фото: Новини.LIVE

Втім, за словами продавчині, популярність же бринзи, сметани й творогу не падає — ці продукти на столі одеситів залишаються незмінними. За її словами, люди стали купувати рівно стільки, скільки потрібно, адже відчувають навіть різницю у 20-30 гривень.

Ціни на молочні продукти на Новому ринку

Ольга називає ціни швидко і впевнено — так, ніби проводить коротку екскурсію для покупця.

Сири та бринза

Сулугуні — 280 грн/кг

Болгарська бринза — 300 грн/кг

Моцарела — 300 грн/кг

Меретинські сири — 300 грн/кг

Фета — 200 грн/кг

Бринза овеча (витримана, бочкова) — 350 грн/кг

Бринза овеча молода — немає, закінчилась

Бринза козяча (витримана) — 350 грн/кг

Бринза коров’яча — 250 грн/кг

Бринза з укропом / паприкою — 280 грн/кг

Молочні продукти

Творог жирний — 220 грн/кг

Творог середній — 180 грн/кг

Творог нежирний — 120–140 грн/кг

Сливка домашня — 350 грн/л

Сметана жирна — 250 грн/л

Сметана нежирна — 160 грн/л

Інше

Яйця домашні — 90 грн/10 шт

Масло вершкове — 500 грн/кг

Лаваш — 30 грн (3 листи)

Млинці гарячі — 200 грн/кг

Сметана на прилавках ринку. Фото: Новини.LIVE

