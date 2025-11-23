Ціни на сир, бринзу та млинці в Одесі — що відбувається на ринку

Молочка, яйця та млинці — які ціни зараз на одеських ринках
На Новому ринку в Одесі зараз повно молочки — від свіжої бринзи й домашнього сиру до гарячих млинців. Водночас фіксуються суттєве підвищення цін на окремі види сирів, тоді як інша продукція залишається у "літньому" діапазоні.
Новини.LIVE зібрали актуальні ціни та дізналися, на які продукти варто звернути увагу перед покупками.
Подорожчала лише частина сирів
Біля молочного ряду продавчиня Ольга не квапиться — ранній наплив покупців уже минув. Вона пояснює, що більшість цін стоїть на місці, а зміни торкнулися лише кількох видів сирів.
"Ціни такі ж, як і були. Просто коров'яча бринза трохи подорожчала. Масло, наприклад, так і залишилось — 500 грн. Це літні ціни", — каже Ольга.
Втім, за словами продавчині, популярність же бринзи, сметани й творогу не падає — ці продукти на столі одеситів залишаються незмінними. За її словами, люди стали купувати рівно стільки, скільки потрібно, адже відчувають навіть різницю у 20-30 гривень.
Ціни на молочні продукти на Новому ринку
Ольга називає ціни швидко і впевнено — так, ніби проводить коротку екскурсію для покупця.
Сири та бринза
- Сулугуні — 280 грн/кг
- Болгарська бринза — 300 грн/кг
- Моцарела — 300 грн/кг
- Меретинські сири — 300 грн/кг
- Фета — 200 грн/кг
- Бринза овеча (витримана, бочкова) — 350 грн/кг
- Бринза овеча молода — немає, закінчилась
- Бринза козяча (витримана) — 350 грн/кг
- Бринза коров’яча — 250 грн/кг
- Бринза з укропом / паприкою — 280 грн/кг
Молочні продукти
- Творог жирний — 220 грн/кг
- Творог середній — 180 грн/кг
- Творог нежирний — 120–140 грн/кг
- Сливка домашня — 350 грн/л
- Сметана жирна — 250 грн/л
- Сметана нежирна — 160 грн/л
Інше
- Яйця домашні — 90 грн/10 шт
- Масло вершкове — 500 грн/кг
- Лаваш — 30 грн (3 листи)
- Млинці гарячі — 200 грн/кг
Нагадаємо, ми повідомляли, які будуть ціни наприкінці грудня на ковбасу і м’ясні делікатеси. Також повідомляли, що світові ціни на продукти дорожчають уже третій рік поспіль.
Читайте Новини.LIVE!