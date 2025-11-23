Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Молочка, яйця та млинці — які ціни зараз на одеських ринках

Молочка, яйця та млинці — які ціни зараз на одеських ринках

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 15:00
Оновлено: 15:22
Ціни на сир, бринзу та млинці в Одесі — що відбувається на ринку
Млинці та сир на прилавках ринку. Фото: Новини.LIVE

На Новому ринку в Одесі зараз повно молочки — від свіжої бринзи й домашнього сиру до гарячих млинців. Водночас фіксуються суттєве підвищення цін на окремі види сирів, тоді як інша продукція залишається у "літньому" діапазоні.

Новини.LIVE зібрали актуальні ціни та дізналися, на які продукти варто звернути увагу перед покупками.

Реклама
Читайте також:

Подорожчала лише частина сирів 

Біля молочного ряду продавчиня Ольга не квапиться — ранній наплив покупців уже минув. Вона пояснює, що більшість цін стоїть на місці, а зміни торкнулися лише кількох видів сирів.

"Ціни такі ж, як і були. Просто коров'яча бринза трохи подорожчала. Масло, наприклад, так і залишилось — 500 грн. Це літні ціни", — каже Ольга.

Бринза на продаж
Бринза на ринку. Фото: Новини.LIVE

Втім, за словами продавчині, популярність же бринзи, сметани й творогу не падає — ці продукти на столі одеситів залишаються незмінними. За її словами, люди стали купувати рівно стільки, скільки потрібно, адже відчувають навіть різницю у 20-30 гривень.

Ціни на молочні продукти на Новому ринку

Ольга називає ціни швидко і впевнено — так, ніби проводить коротку екскурсію для покупця.

Сири та бринза

  • Сулугуні — 280 грн/кг
  • Болгарська бринза — 300 грн/кг
  • Моцарела — 300 грн/кг
  • Меретинські сири — 300 грн/кг
  • Фета — 200 грн/кг
  • Бринза овеча (витримана, бочкова) — 350 грн/кг
  • Бринза овеча молода — немає, закінчилась
  • Бринза козяча (витримана) — 350 грн/кг
  • Бринза коров’яча — 250 грн/кг
  • Бринза з укропом / паприкою — 280 грн/кг

Молочні продукти

  • Творог жирний — 220 грн/кг
  • Творог середній — 180 грн/кг
  • Творог нежирний — 120–140 грн/кг
  • Сливка домашня — 350 грн/л
  • Сметана жирна — 250 грн/л
  • Сметана нежирна — 160 грн/л

Інше

  • Яйця домашні — 90 грн/10 шт
  • Масло вершкове — 500 грн/кг
  • Лаваш — 30 грн (3 листи)
  • Млинці гарячі — 200 грн/кг
Сметана на продаж
Сметана на прилавках ринку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, які будуть ціни наприкінці грудня на ковбасу і м’ясні делікатеси. Також повідомляли, що світові ціни на продукти дорожчають уже третій рік поспіль.

Одеса ринок Одеська область Новини Одеси молочні продукти ціни на продукти
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації