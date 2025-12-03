Почасовые отключения света 4 декабря в Одессе и области: как будут действовать

Люди гуляют по ночной Дерибасовской в Одессе. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Украине продолжаются работы по восстановлению энергетической инфраструктуры после ракетных и беспилотных атак врага. Из-за этого остается действующим режим экономного потребления электроэнергии. В четверг, 4 декабря, в Одессе и области, а также в большинстве других регионов страны, запланированы почасовые отключения электроснабжения. Во время этих отключений могут одновременно отключаться несколько групп потребителей.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

Завтра в Одессе будут действовать временные стабилизационные отключения электроэнергии, которые затронут всех потребителей. Ознакомиться с графиком отключений и информацией о вашей группе можно на официальном сайте оператора системы распределения.

Экстренные отключения света

Однако следует учитывать, что из-за сложной ситуации в энергетической системе страны возможны аварийные перебои с поставками электроэнергии. В таких случаях официальные графики отключений, опубликованные на сайте, могут не соблюдаться. Поэтому жителям советуют экономно и рационально использовать электроэнергию.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

