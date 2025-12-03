Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Почасовые отключения в Одессе — как завтра будут работать графики

Почасовые отключения в Одессе — как завтра будут работать графики

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 20:46
Почасовые отключения света 4 декабря в Одессе и области: как будут действовать
Люди гуляют по ночной Дерибасовской в Одессе. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Украине продолжаются работы по восстановлению энергетической инфраструктуры после ракетных и беспилотных атак врага. Из-за этого остается действующим режим экономного потребления электроэнергии. В четверг, 4 декабря, в Одессе и области, а также в большинстве других регионов страны, запланированы почасовые отключения электроснабжения. Во время этих отключений могут одновременно отключаться несколько групп потребителей.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Графики отключения света в Одессе

Завтра в Одессе будут действовать временные стабилизационные отключения электроэнергии, которые затронут всех потребителей. Ознакомиться с графиком отключений и информацией о вашей группе можно на официальном сайте оператора системы распределения.

Экстренные отключения света

Однако следует учитывать, что из-за сложной ситуации в энергетической системе страны возможны аварийные перебои с поставками электроэнергии. В таких случаях официальные графики отключений, опубликованные на сайте, могут не соблюдаться. Поэтому жителям советуют экономно и рационально использовать электроэнергию.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве открылась выставка фотографов Либеровых и ДТЭК, посвященная свету. Также мы писали, что в декабре платежки за коммунальные удивят одесситов..

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации