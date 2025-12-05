Отключение электроэнергии в Одессе 6 декабря - график и причины

Люди на улице ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине продолжаются работы по восстановлению энергетических сетей после ракетных и дроновых атак врага. Из-за этого в стране сохраняется режим экономии электроэнергии. В субботу, 6 декабря, в Одессе, области и большинстве регионов ожидаются почасовые отключения света. По графикам могут одновременно выключать несколько групп потребителей.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

Завтра в Одессе снова будут временные отключения света для всех пользователей. Проверить график отключений и узнать свою группу можно на официальном сайте оператора системы распределения.

Экстренные отключения света

Однако следует помнить, что из-за сложной ситуации в энергетической сети страны могут произойти аварийные отключения света. В таких случаях официальный график отключений, который опубликован на сайте, может не действовать. Поэтому всем жителям советуют экономно и разумно пользоваться электроэнергией.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

