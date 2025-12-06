Відео
Головна Одеса В Одесі знову масові відключення води — коли відновлять подачу

В Одесі знову масові відключення води — коли відновлять подачу

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 12:58
Відключення води в Одесі 6 грудня: повний список адрес
Чоловік з дівчиною несуть пляшки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 6 грудня, одразу кілька районів залишилися без водопостачання через аварійні роботи. Частина відключень триває ще з 4 грудня, інші — розпочалися сьогодні зранку. Комунальники обіцяють відновити подачу води до вечора.

Про це у суботу, 6 грудня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

В Одесі знову масові відключення води — коли відновлять подачу - фото 1
Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси: 

  • Хаджибейська дорога
  • Балтська дорога, 36
  • вул. Каменярів
  • вул. Республіканська
  • Балтські провулки
  • вул. Академіка Корольова, 2-14
  • вул. Інглезі, 1-3, 3/1-3/8
  • просп. Небесної Сотні
  • вул. Люстдорфська дорога, 1-56
  • вул. Георгія Липського, 135, 135а-е, 135/1-135/4

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, в Одесі оновили графіки відключення світла на сьогодні. Також ми писали, що вночі росіяни атакували енергетичний об'єкт на Одещині.

Одеса Одеська область водопостачання Новини Одеси мінеральна вода відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
