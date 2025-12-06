Відключення води в Одесі 6 грудня: повний список адрес

Чоловік з дівчиною несуть пляшки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 6 грудня, одразу кілька районів залишилися без водопостачання через аварійні роботи. Частина відключень триває ще з 4 грудня, інші — розпочалися сьогодні зранку. Комунальники обіцяють відновити подачу води до вечора.

Про це у суботу, 6 грудня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

Хаджибейська дорога

Балтська дорога, 36

вул. Каменярів

вул. Республіканська

Балтські провулки

вул. Академіка Корольова, 2-14

вул. Інглезі, 1-3, 3/1-3/8

просп. Небесної Сотні

вул. Люстдорфська дорога, 1-56

вул. Георгія Липського, 135, 135а-е, 135/1-135/4

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

