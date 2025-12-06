Відключення води в Одесі 6 грудня: повний список адрес

В Одесі знову масові відключення води — коли відновлять подачу
В Одесі сьогодні, 6 грудня, одразу кілька районів залишилися без водопостачання через аварійні роботи. Частина відключень триває ще з 4 грудня, інші — розпочалися сьогодні зранку. Комунальники обіцяють відновити подачу води до вечора.
Про це у суботу, 6 грудня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- Хаджибейська дорога
- Балтська дорога, 36
- вул. Каменярів
- вул. Республіканська
- Балтські провулки
- вул. Академіка Корольова, 2-14
- вул. Інглезі, 1-3, 3/1-3/8
- просп. Небесної Сотні
- вул. Люстдорфська дорога, 1-56
- вул. Георгія Липського, 135, 135а-е, 135/1-135/4
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, в Одесі оновили графіки відключення світла на сьогодні. Також ми писали, що вночі росіяни атакували енергетичний об'єкт на Одещині.
Читайте Новини.LIVE!