В Одесі 5 грудня тимчасово відключать воду через ремонт – де і коли

Люди набирають воду у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п'ятницю, 5 грудня, в деяких районах Одеси тимчасово не буде води через ремонтні роботи на водомережах. Воду обіцяють включити до вечора. Мешканцям радять заздалегідь запастися водою.

Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

вул. Балтська дорога, 36,

вул. Хаджибейська дорога,

вул. Каменярів,

вул. Республіканська,

пров. Балтський,

вул. Бригадна, 60.

Відключення до 16:00.

вул. Героїв оборони Одеси, 80-98,

вул. Академіка Заболотного,27-33/2

вул. Кримська, 67-71.

Відключення до 17:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

