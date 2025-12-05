В Одесі 5 грудня тимчасово відключать воду через ремонт – де і коли

Масштабне відключення води в Одесі — адреси бюветів
У п'ятницю, 5 грудня, в деяких районах Одеси тимчасово не буде води через ремонтні роботи на водомережах. Воду обіцяють включити до вечора. Мешканцям радять заздалегідь запастися водою.
Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- вул. Балтська дорога, 36,
- вул. Хаджибейська дорога,
- вул. Каменярів,
- вул. Республіканська,
- пров. Балтський,
- вул. Бригадна, 60.
Відключення до 16:00.
- вул. Героїв оборони Одеси, 80-98,
- вул. Академіка Заболотного,27-33/2
- вул. Кримська, 67-71.
Відключення до 17:00.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
