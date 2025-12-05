Відео
Головна Одеса Масштабне відключення води в Одесі — адреси бюветів

Масштабне відключення води в Одесі — адреси бюветів

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 13:23
В Одесі 5 грудня тимчасово відключать воду через ремонт – де і коли
Люди набирають воду у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п'ятницю, 5 грудня, в деяких районах Одеси тимчасово не буде води через ремонтні роботи на водомережах. Воду обіцяють включити до вечора. Мешканцям радять заздалегідь запастися водою.

Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси: 

  • вул. Балтська дорога, 36,
  • вул. Хаджибейська дорога,
  • вул. Каменярів,
  • вул. Республіканська,
  • пров. Балтський, 
  • вул. Бригадна, 60.

Відключення до 16:00.

  • вул. Героїв оборони Одеси, 80-98,
  • вул. Академіка Заболотного,27-33/2
  • вул. Кримська, 67-71.

Відключення до 17:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у чотирьох областях проблеми з електропостачанням. Також ми писали про те, які графіки відключень світла діють в Одесі сьогодні.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
