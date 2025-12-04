Відео
Головна Одеса Відключення світла в Одесі — які графіки будуть завтра

Відключення світла в Одесі — які графіки будуть завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 20:46
Погодинні відключення світла в Одесі 5 грудня через роботи з відновлення енергетики
Дівчата йдуть нічною вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні продовжуються відновлювальні роботи енергетичних мереж після ракетних і дронових обстрілів ворога. У зв’язку з цим продовжується режим економії електроенергії. У п’ятницю, 5 грудня, на території Одеси, області та більшості інших регіонів країни передбачено погодинні відключення електропостачання. При графіках одночасно можуть бути вимкнені кілька груп споживачів. 

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго

Читайте також:

Графіки відключення світла в Одесі

Завтра в Одесі продовжать діяти тимчасові стабілізаційні вимкнення електроенергії, які стосуватимуться всіх користувачів. Перевірити графік відключень та дізнатися свою групу можна на офіційному сайті оператора системи розподілу.

Екстрені відключення світла

Однак варто враховувати, що через складну ситуацію в енергетичній мережі країни можливі аварійні припинення подачі електроенергії. У таких випадках офіційні розклади вимкнень, розміщені на сайті, можуть не виконуватися. Тому мешканцям рекомендують економно і розумно споживати електроенергію.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки одесити платитимуть за комунальні послуги у грудні. Також ми писали про те, що у Києві відкрилася виставка присвячена світлу.  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
