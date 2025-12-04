Видео
Главная Одесса Отключения света в Одессе — какие графики будут завтра

Отключения света в Одессе — какие графики будут завтра

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 20:46
Почасовые отключения света в Одессе 5 декабря из-за работ по восстановлению энергетики
Девушки идут по ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Украине продолжаются восстановительные работы энергетических сетей после ракетных и дроновых обстрелов врага. В связи с этим продолжается режим экономии электроэнергии. В пятницу, 5 декабря, на территории Одессы, области и большинства других регионов страны предусмотрены почасовые отключения электроснабжения. При графиках одновременно могут быть отключены несколько групп потребителей.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Читайте также:

Графики отключения света в Одессе

Завтра в Одессе продолжат действовать временные стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут касаться всех пользователей. Проверить график отключений и узнать свою группу можно на официальном сайте оператора системы распределения.

Экстренные отключения света

Однако стоит учитывать, что из-за сложной ситуации в энергетической сети страны возможны аварийные прекращения подачи электроэнергии. В таких случаях официальные расписания отключений, размещенные на сайте, могут не выполняться. Поэтому жителям рекомендуют экономно и разумно потреблять электроэнергию.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за коммунальные услуги в декабре. Также мы писали о том, что в Киеве открылась выставка, посвященная свету..

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
