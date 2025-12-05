Видео
Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Дата публикации 5 декабря 2025 13:23
В Одессе 5 декабря временно отключат воду из-за ремонта - где и когда
Люди набирают воду в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 5 декабря, в некоторых районах Одессы временно не будет воды из-за ремонтных работ на водосетях. Воду обещают включить к вечеру. Жителям советуют заранее запастись водой.

Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

  • ул. Балтская дорога, 36,
  • ул. Хаджибейская дорога,
  • ул. Каменяров,
  • ул. Республиканская,
  • переулок Балтский,
  • ул. Бригадная, 60.

Отключение до 16:00.

  • ул. Героев обороны Одессы, 80-98,
  • ул. Академика Заболотного, 27-33/2
  • ул. Крымская, 67-71.

Отключение до 17:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, что в четырех областях проблемы с электроснабжением. Также мы писали о том, какие графики отключений света действуют в Одессе сегодня.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
