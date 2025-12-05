В Одессе 5 декабря временно отключат воду из-за ремонта - где и когда

Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов
В пятницу, 5 декабря, в некоторых районах Одессы временно не будет воды из-за ремонтных работ на водосетях. Воду обещают включить к вечеру. Жителям советуют заранее запастись водой.
Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- ул. Балтская дорога, 36,
- ул. Хаджибейская дорога,
- ул. Каменяров,
- ул. Республиканская,
- переулок Балтский,
- ул. Бригадная, 60.
Отключение до 16:00.
- ул. Героев обороны Одессы, 80-98,
- ул. Академика Заболотного, 27-33/2
- ул. Крымская, 67-71.
Отключение до 17:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
