В Одессе 5 декабря временно отключат воду из-за ремонта - где и когда

Люди набирают воду в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 5 декабря, в некоторых районах Одессы временно не будет воды из-за ремонтных работ на водосетях. Воду обещают включить к вечеру. Жителям советуют заранее запастись водой.

Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Реклама

Читайте также:

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

ул. Балтская дорога, 36,

ул. Хаджибейская дорога,

ул. Каменяров,

ул. Республиканская,

переулок Балтский,

ул. Бригадная, 60.

Отключение до 16:00.

ул. Героев обороны Одессы, 80-98,

ул. Академика Заболотного, 27-33/2

ул. Крымская, 67-71.

Отключение до 17:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, что в четырех областях проблемы с электроснабжением. Также мы писали о том, какие графики отключений света действуют в Одессе сегодня.