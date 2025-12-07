Відео
Україна
Масштабне відключення води в Одесі — хто залишився без послуги

Масштабне відключення води в Одесі — хто залишився без послуги

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 14:10
Відключення води в Одесі 7 грудня — адреси та час відновлення
Жінка миє посуд. Фото ілюстративне: freepik

У неділю, 7 грудня, частина одеситів знову залишилася без водопостачання через аварійні роботи на мережах. Найбільші обмеження торкнулися центру міста та Приморського району.

Про це у неділю, 7 грудня, повідомляє "Інфоксводоканал".

Масштабне відключення води в Одесі — хто залишився без послуги - фото 1
Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси: 

  • вул. Іцхака Рабіна, 25-51
  • вул. Успенська
  • вул.Канатна
  • Італійський бульвар
  • вул. Леонтовича
  • Французький бульвар
  • вул. Базарна
  • вул. Велика Арнаутська
  • вул. Шмідта

За даними водоканалу, роботи триватимуть до 16:00 — 20:00, залежно від району. Після завершення ремонтів водопостачання обіцяють відновити у повному обсязі.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, у Миколаєві через технічну солону воду зіпсувалися мережі. Також ми писали, за скільки метрів від межі з сусідом можна копати колодязь на ділянці.

Одеса Одеська область вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
