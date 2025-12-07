Відключення води в Одесі 7 грудня — адреси та час відновлення

Масштабне відключення води в Одесі — хто залишився без послуги
У неділю, 7 грудня, частина одеситів знову залишилася без водопостачання через аварійні роботи на мережах. Найбільші обмеження торкнулися центру міста та Приморського району.
Про це у неділю, 7 грудня, повідомляє "Інфоксводоканал".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- вул. Іцхака Рабіна, 25-51
- вул. Успенська
- вул.Канатна
- Італійський бульвар
- вул. Леонтовича
- Французький бульвар
- вул. Базарна
- вул. Велика Арнаутська
- вул. Шмідта
За даними водоканалу, роботи триватимуть до 16:00 — 20:00, залежно від району. Після завершення ремонтів водопостачання обіцяють відновити у повному обсязі.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, у Миколаєві через технічну солону воду зіпсувалися мережі. Також ми писали, за скільки метрів від межі з сусідом можна копати колодязь на ділянці.
Читайте Новини.LIVE!