Відключення води в Одесі 7 грудня — адреси та час відновлення

У неділю, 7 грудня, частина одеситів знову залишилася без водопостачання через аварійні роботи на мережах. Найбільші обмеження торкнулися центру міста та Приморського району.

Про це у неділю, 7 грудня, повідомляє "Інфоксводоканал".

Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

вул. Іцхака Рабіна, 25-51

вул. Успенська

вул.Канатна

Італійський бульвар

вул. Леонтовича

Французький бульвар

вул. Базарна

вул. Велика Арнаутська

вул. Шмідта

За даними водоканалу, роботи триватимуть до 16:00 — 20:00, залежно від району. Після завершення ремонтів водопостачання обіцяють відновити у повному обсязі.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

