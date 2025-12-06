Одесса - график отключений света на 7 декабря

Дом со светом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После массированных ракетно-дронных ударов Украина снова переходит к жесткой экономии электроэнергии. Так завтра, 7 декабря, в Одессе и области вводят почасовые отключения света нескольких групп одновременно.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

Стабилизационные отключения света в Одессе будут применять ко всем группам. Проверить, к какой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, ночью российские захватчики атаковали энергетический объект в Одесской области, есть перебои с теплом и электричеством. Также мы писали, что сотни одесситов остались сегодня без воды..