Одеса — графік відключень світла на 7 грудня

Будинок зі світлом в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після масованих ракетно-дронових ударів Україна знову переходить до жорсткої економії електроенергії. Так завтра, 7 грудня, в Одесі та області вводять погодинні відключення світла кількох груп одночасно.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Реклама

Читайте також:

Графіки відключення світла в Одесі

Стабілізаційні відключення світла в Одесі застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Екстрені відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, вночі російські загарбники атакували енергетичний об'єкт в Одеській області, є перебої з теплом та електрикою. Також ми писали, що сотні одеситів залишилися сьогодні без води.