Завтра Одеса знову без світла: актуальний графік

Через пошкодження енергетичної інфраструктури після останніх атак в Україні тривають вимушені обмеження електроспоживання. Завтра, 8 грудня, в Одесі та області заплановані погодинні графіки відключення світла до кількох черг одночасно, щоб стабілізувати роботу мереж.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Графіки відключення світла в Одесі

Стабілізаційні відключення світла в Одесі застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Екстрені відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні частина одеситів знову залишилася без водопостачання через аварійні роботи на мережах. Також ми писали, що в місті тривають роботи з відновлення міської дорожньої інфраструктури.