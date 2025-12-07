Оновлення доріг Одеси: ремонт, знаки та нові стовпчики

Оновлення доріг в Одесі. Фото: ОМР

В Одесі тривають роботи з відновлення міської дорожньої інфраструктури. Фахівці комунальної установи "СМЕП" проводять ремонти після ДТП, оновлюють знаки та встановлюють обмежувальні стовпчики в місцях, де вони потрібні для безпеки.

Про це у неділю, 7 грудня, повідомили в Одеській міській раді.

Обмежувальні стовпчики. Фото: ОМР

Ремонти після ДТП

Комунальники регулярно ліквідовують наслідки дорожніх пригод. Цього тижня вони відремонтували пошкоджені після ДТП огородження та колесовідбійники, а також відновили інші елементи, які впливають на безпеку руху.

Нові дорожні знаки в Одесі. Фото: ОМР

Зокрема, на вулиці Незалежності відремонтовано колесовідбійник, а на вулиці Олексія Вадатурського — відновлено острівець безпеки, який пошкодили під час ДТП поблизу Міської клінічної лікарні №10.

Нові знаки та стовпчики в центрі міста

У історичній частині Одеси замінили застарілі та пошкоджені дорожні знаки на нові. Це дозволяє підвищити видимість та орієнтування для водіїв і пішоходів.

Комунальники встановлюють стовпчики. Фото: ОМР

Крім того, фахівці встановили нові обмежувальні стовпчики вздовж вулиці Європейської — від вулиці Ніни Строкатої до Європейської площі. Стовпчики також відремонтували на Грецькій площі.

Де з’явилися нові обмежувальні елементи

Ще один комплекс робіт виконали на перехресті вулиць Космонавтів та Героїв Крут. Тут встановили нові стовпчики, які мають завадити хаотичному паркуванню та підвищити безпеку пішохідних переходів.

Стовпчики на вулиці Ніни Строкатої. Фото: ОМР

Такі елементи особливо важливі в районах із щільним рухом і вузькими тротуарами, де неправильне паркування часто створює перешкоди для пішоходів.

Такі елементи особливо важливі в районах із щільним рухом і вузькими тротуарами, де неправильне паркування часто створює перешкоди для пішоходів.