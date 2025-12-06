Відео
Головна Одеса В Одесі на Алеї Героїв з’явилися нові імена — фоторепортаж

В Одесі на Алеї Героїв з’явилися нові імена — фоторепортаж

Дата публікації: 6 грудня 2025 13:39
В Одесі відкрили 53 нові імена загиблих героїв
Люди на відкритті нових імен полеглих захисників України. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні на Алеї Героїв в Одесі відкрили нові портрети військових, які загинули, захищаючи Україну. Захід, який присвятити до Дня Збройних сил України став водночас і урочистим, і болючим. Родини загиблих прийшли згадати своїх близьких та розповісти, ким вони були для них і для всієї країни.

На церемонії відкриття нових імен на Алеї Слави побували й кореспонденти Новини.LIVE.

На Алеї Героїв з’явилися нові імена
Одесити на Алеї Слави. Фото: Новини.LIVE
Люди біля портретів полеглих захисників
Жінка плаче біля портрета полеглого захисника. Фото: Новини.LIVE

Свято набуло нового значення у війну

Сергій Гуцалюк, який служить у відділенні моральної підтримки угрупування військ і сил "Південь" пояснив, як змінилося значення Дня Збройних сил України після початку повномасштабної агресії. За його словами, це не просто дата, а день, коли суспільство згадує всіх, хто захищає країну ціною власного життя.

"Після того, як ворог почав загарбувати наші території, це свято отримало нове розуміння. Сьогодні велика частина нашого народу захищає іншу частину від знищення. На жаль, ми відкриваємо нові іменні таблички загиблих героїв-одеситів", — каже Сергій Гуцалюк.

Одесити згадують захисників
Військовий Сергій Гуцалюк. Фото: Новини.LIVE
Військовий біля портретів полеглих воїнів
Чоловік кладе квіти до портрета загиблого військового. Фото: Новини.LIVE

Історії родин захисників

Біля портретів загиблих — родини, які продовжують жити з болем утрати. До пам’ятного місця прийшла і Ганна Філіпенко — дружина загиблого військового. Жінка розповіла, що її чоловік був громадянином Молдови, але після одруження прийняв українське громадянство та вирішив служити країні без вагань. Він зник на Покровському напрямку під час виконання бойового завдання.

"Він прийняв громадянство України й сказав, що якщо покличуть, то піде. Його покликали — і він пішов. Він був дуже доброю людиною і чудовим батьком. Ми все життя гуляли з дітьми в цьому парку… Тепер я приходжу сюди з молодшим сином", — каже Ганна.

Одеситка згадує свого полеглого чоловіка
Одеситка Ганна. Фото: Новини.LIVE

Жінка виховує двох синів. Старший вже дорослий, живе окремо, а молодший — поруч із нею під час заходу. Родина рік жила в очікуванні новин, адже чоловік довгий час вважався зниклим безвісти.

портрети на Алеї Героїв
Партрети на Адеї Слави в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Одесити біля портретів захисників
Відкриття нових імен полеглих захисників на Алеї Слави в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі відкрили ще 53 імені

На відкритті нових імен була присутня й керівниця ГО "родини янголів світла" Ангеліна Любчак. Вона пояснила, що цього року на Алеї Героїв відкрили одразу 53 нових імен. За кожною фотографією — тривала робота з родинами, які часто втратили житло або змушені були тікати від окупації. Загалом на Алеї героїв уже увічнено 603 імені. 

"Сьогодні на Алеї Героїв з’явилися ще п’ятдесят три імені. Серед них і Герой України Поливяний Віктор, який зробив величезний внесок у захист Одеси. Багато родин — переселенці, люди з окупованих територій. Усі ці хлопці тепер поховані на Західному кладовищі Одеси. Збирати інформацію було важко, але кожній родині ми дзвонимо особисто й уточнюємо всі дані перед тим, як передати матеріали на друк", — додала жінка.

На Алеї Героїв з’явилися нові 53 імені
Керівниця ГО "родини янголів світла" Ангеліна Любчак. Фото: Новини.LIVE
Алеї Героїв в Одесі
Меморіал загиблим воїнам на Алеї Слави в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський привітав українських захисників зі святом. Також ми писали, які побажання передали військовим одесити.

