В Одессе открыли 53 новых имени погибших героев

Люди на открытии новых имен павших защитников Украины. Фото: Новини.LIVE

Сегодня на Аллее Героев в Одессе открыли новые портреты военных, которые погибли, защищая Украину. Мероприятие, приуроченное ко Дню Вооруженных сил Украины стало одновременно и торжественным, и болезненным. Семьи погибших пришли вспомнить своих близких и рассказать, кем они были для них и для всей страны.

На церемонии открытия новых имен на Аллее Славы побывали и корреспонденты Новини.LIVE.

Одесситы на Аллее Славы. Фото: Новини.LIVE

Женщина плачет возле портрета павшего защитника. Фото: Новини.LIVE

Праздник приобрел новое значение в войну

Сергей Гуцалюк, который служит в отделении моральной поддержки группировки войск и сил "Юг" объяснил, как изменилось значение Дня Вооруженных сил Украины после начала полномасштабной агрессии. По его словам, это не просто дата, а день, когда общество вспоминает всех, кто защищает страну ценой собственной жизни.

"После того, как враг начал захватывать наши территории, этот праздник получил новое понимание. Сегодня большая часть нашего народа защищает другую часть от уничтожения. К сожалению, мы открываем новые именные таблички погибших героев-одесситов", — говорит Сергей Гуцалюк.

Военный Сергей Гуцалюк. Фото: Новини.LIVE

Мужчина кладет цветы к портрету погибшего военного. Фото: Новини.LIVE

Истории семей защитников

Возле портретов погибших — семьи, которые продолжают жить с болью утраты. К памятному месту пришла и Анна Филипенко — жена погибшего военного. Женщина рассказала, что ее муж был гражданином Молдовы, но после женитьбы принял украинское гражданство и решил служить стране без колебаний. Он исчез на Покровском направлении во время выполнения боевого задания.

"Он принял гражданство Украины и сказал, что если позовут, то пойдет. Его позвали — и он пошел. Он был очень добрым человеком и замечательным отцом. Мы всю жизнь гуляли с детьми в этом парке... Теперь я прихожу сюда с младшим сыном", — говорит Анна.

Одесситка Анна. Фото: Новини.LIVE

Женщина воспитывает двух сыновей. Старший уже взрослый, живет отдельно, а младший — рядом с ней во время мероприятия. Семья год жила в ожидании новостей, ведь муж долгое время считался пропавшим без вести.

Партреты на Адее Славы в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Открытие новых имен павших защитников на Аллее Славы в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе открыли еще 53 имени

На открытии новых имен присутствовала и руководитель ОО "семьи ангелов света" Ангелина Любчак. Она пояснила, что в этом году на Аллее Героев открыли сразу 53 новых имени. За каждой фотографией — длительная работа с семьями, которые часто потеряли жилье или вынуждены были бежать от оккупации. Всего на Аллее героев уже увековечено 603 имени.

"Сегодня на Аллее Героев появились еще пятьдесят три имени. Среди них и Герой Украины Полывяный Виктор, который внес огромный вклад в защиту Одессы. Многие семьи — переселенцы, люди с оккупированных территорий. Все эти ребята теперь похоронены на Западном кладбище Одессы. Собирать информацию было трудно, но каждой семье мы звоним лично и уточняем все данные перед тем, как передать материалы на печать", — добавила женщина.

Руководитель ОО "семьи ангелов света" Ангелина Любчак. Фото: Новини.LIVE

Мемориал погибшим воинам на Аллее Славы в Одессе. Фото: Новини.LIVE

