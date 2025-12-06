На Грецькій площі запалала головна ялинка Одеси

Новорічна ялинка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі урочисто запалили головну новорічну ялинку, яка вперше засяяла на Грецькій площі. Подію присвятили до Дня Святого Миколая, і саме вона відкрила сезон зимових свят у місті. Одеситів чекає насичена програма, розважальні зони та новорічне містечко, облаштоване з урахуванням безпеки.

На відкритті головної ялинки Одеси побували й кореспонденти Новини.LIVE.

Головна ялинка Одеси. Фото: Новини.LIVE

Ялинка на Грецькій площі в Одесі

Цього року головну ялинку Одеси встановили не на Дерибасівській, а на Грецькій площі. Це друга зміна локації за час повномасштабної війни — до неї символ свята стояв на Біржовій площі, а потім у центрі пішохідної зони.

В Одесі установили новорічну ялинку. Фото: Новини.LIVE

Прикраси на новорічній ялинці в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На Грецькій облаштоване ціле новорічне містечко: карусель, фотозони, різдвяні інсталяції та святкові будиночки. Тут же встановили сцену, де протягом вечора триватиме святкова програма.

В Одесі запалили гірлянди на головній ялинці міста. Фото: Новини.LIVE

святкова карусель в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Театралізована вистава до Дня Святого Миколая

Запалення ялинки стало частиною великої події до Дня Святого Миколая. Сьогодні на сцені відбудеться концерт-вистава "Новорічна Одісея Святого Миколая", виступлять коміки "Ліги сміху" та співачка Міла Нітіч. Для дітей підготували інтерактиви, ігрові майданчики та анімаційну програму.

Сцена на Грецькій площі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Святкові локації працюють уздовж Грецької площі та частини Дерибасівської — там встановлюють традиційних ангелів та інші різдвяні фігури.

Фігурка ангела на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Різдвяна локація на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Звернення Ігоря Коваля

Під час урочистостей виконувач обов’язків мера Одеси Ігор Коваль наголосив, що свято створене насамперед для дітей.

"Ми запалюємо ялинку, яка, я сподіваюсь, стане доброю подією в житті міста. У першу чергу це для нашої малечі — щоб у їхніх серцях запалився вогник надії, доброти та злагоди", — сказав він.

Виконуючий обов'язки мера Одеси Ігор Коваль. Фото: Новини.LIVE

Діти фотографуються біля ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Діти зі сніговиком. Фото: Новини.LIVE

Також він подякував захисникам і захисницям України, підкресливши, що саме завдяки їм Одеса може зберігати традиції та створювати безпечні свята.

Прикрашені ліхтарі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Гірлянди на головній ялинці Одеси. Фото: Новини.LIVE

