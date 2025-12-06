На Грецькій площі запалала головна ялинка Одеси

В Одесі запалили вогні на головній ялинці міста — фоторепортаж
В Одесі урочисто запалили головну новорічну ялинку, яка вперше засяяла на Грецькій площі. Подію присвятили до Дня Святого Миколая, і саме вона відкрила сезон зимових свят у місті. Одеситів чекає насичена програма, розважальні зони та новорічне містечко, облаштоване з урахуванням безпеки.
На відкритті головної ялинки Одеси побували й кореспонденти Новини.LIVE.
Ялинка на Грецькій площі в Одесі
Цього року головну ялинку Одеси встановили не на Дерибасівській, а на Грецькій площі. Це друга зміна локації за час повномасштабної війни — до неї символ свята стояв на Біржовій площі, а потім у центрі пішохідної зони.
На Грецькій облаштоване ціле новорічне містечко: карусель, фотозони, різдвяні інсталяції та святкові будиночки. Тут же встановили сцену, де протягом вечора триватиме святкова програма.
Театралізована вистава до Дня Святого Миколая
Запалення ялинки стало частиною великої події до Дня Святого Миколая. Сьогодні на сцені відбудеться концерт-вистава "Новорічна Одісея Святого Миколая", виступлять коміки "Ліги сміху" та співачка Міла Нітіч. Для дітей підготували інтерактиви, ігрові майданчики та анімаційну програму.
Святкові локації працюють уздовж Грецької площі та частини Дерибасівської — там встановлюють традиційних ангелів та інші різдвяні фігури.
Звернення Ігоря Коваля
Під час урочистостей виконувач обов’язків мера Одеси Ігор Коваль наголосив, що свято створене насамперед для дітей.
"Ми запалюємо ялинку, яка, я сподіваюсь, стане доброю подією в житті міста. У першу чергу це для нашої малечі — щоб у їхніх серцях запалився вогник надії, доброти та злагоди", — сказав він.
Також він подякував захисникам і захисницям України, підкресливши, що саме завдяки їм Одеса може зберігати традиції та створювати безпечні свята.
Нагадаємо, ми повідомляли, що планується на новорічні свята в Одесі. Також писали, що у Києві установили головну ялинку країни.
Читайте Новини.LIVE!