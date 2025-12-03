Різдвяні та новорічні свята в Одесі — що буде

Різдвяна карусель на Грецькій площі. Фото: Новини.LIVE

Цьогоріч різдвяно-новорічні свята в Одесі об’єднають подяку українським захисникам, підтримку родин і благодійні ініціативи. У місті з’являться світлові інсталяції, святкові локації та великий концертний майданчик. Грецька площа стане центром подій, а частина заходів пройде за участю дітей, військових і волонтерів.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Що планують зробити

На Дерибасівській встановлять світлові інсталяції у формі янголів — символів українських воїнів. Увечері будинки засяють вогнями подяки тим, хто захищає країну.

"Наші військові — це янголи миру, і ми хочемо, щоб це відчув кожен, хто прийде на святкові вулиці міста", — зазначила заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації Ольга Лозова.

Головною локацією свята стане Грецька площа. Тут буде новорічна ялинка, резиденція добра, різдвяна реконструкція та ярмарок. На головній сцені щодня відбуватимуться святкові події, підготовлені дитячими, творчими та військовими колективами.

Програма святкування

6 грудня святкування відкриє концерт-вистава "Новорічна Одісея Святого Миколая". Гості побачать дитячі номери, яскраве шоу, гумористичні виступи від "Ліги сміху" та концерт Міли Нітіч. Організатори називають цю подію "вечором чудес і тепла для всіх поколінь".

13 грудня біля Одеської опери знімуть міську версію "Щедрика". До зйомок можуть долучитися всі охочі. Місто прагне показати світу одеські різдвяні традиції та їхнє сучасне звучання.

24 грудня відбудеться великий святковий концерт за участю дитячих і військових колективів. Програму доповнить світлове шоу і різдвяний вертеп, який підготує трупа Українського театру ім. Василька. Ведучим стане актор та комік Юрій Ткач.

25 грудня Одеса запрошує містян і гостей на різдвяну ходу. О 14:00 колядники пройдуть центральними вулицями. До участі закликають творчі колективи, вертепи та всіх, хто хоче додати свята місту.

31 грудня Одеса зустріне Новий рік на Грецькій площі. Концерт стартує о 19:00, а о 22:00 містян розвезуть святковими маршрутами по районах.

"Ми хочемо, щоб кожна родина зустріла Новий рік у колі близьких — вдома, на позиціях чи в укриттях. Але всюди він буде українським", — додала Лозова.

Свята покликані поєднати традиції й підтримку захисників — тих, хто дарує українцям віру в завтрашній день.

