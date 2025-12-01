Відео
Головна Одеса В Одесі почали встановлювати ялинку — обрали нову локацію

В Одесі почали встановлювати ялинку — обрали нову локацію

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 13:02
Головна ялинка Одеси 2025 на Грецькій площі: святкові розваги
Каркас ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі вже активно готуються до різдвяних та новорічних свят. У місті почали встановлювати головну ялинку, яка щороку збирає одеситів і туристів. Однак цього року традиційну локацію змінили.

Що про це думають одесити дізнаватися Новини.LIVE.

Читайте також:

Зміна локації

Цього року місце встановлення головної ялинки Одеси змінили. Замість звичної Дерибасівської вона засяє на Грецькій площі. Місто наповнюють святкові прикраси, гірлянди та яскраві локації для сімейних прогулянок. Поруч уже встановили каруселі та інші розваги для дітей та дорослих.

В Одесі змінили локацію головної ялинки
Встановлення ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE

До повномасштабного вторгнення новорічний символів встановлювали на Біржовій площі, перед міською радою. Після початку великої війни її перенесли на головну пішохідну вулицю міста у цілях безпеки.

В Одесі змінили локацію головної ялинки
Каркас ялинки. Фото: Новини.LIVE

Що про це думають одесити

Денис, один із перехожих, позитивно ставиться до зміни локації. Він зазначив, що Грецька площа підходить краще для натовпу.

"Це нормально, тут простіше ходити людям, і ніхто не заважатиме святкуванню", — зазначив Денис.

В Одесі змінили локацію головної ялинки
Одесит Денис про ялинку. Фото: Новини.LIVE

Інша мешканка була здивована, дізнавшись про нове місце ялинки, але радіє святковій атмосфері.

"Я не знала про це до цього моменту. Я просто дуже рада бачити ялинку. Завжди", — ділиться одеситка.

В Одесі змінили локацію головної ялинки
Жителька Одеси про ялинку. Фото: Новини.LIVE

Люди вважають, що різниці немає, де буде стояти ялинка — все одно прийдуть на святкове дійство.

"Мені здається, що різниці немає, де вона буде стояти. А дійсно прийдуть на ялинку, де б вона не стояла", — розповів місцевий житель.

В Одесі змінили локацію головної ялинки
Місцевий мешканець поділився враженням про ялинку. ​​​​​​Фото: Новини.LIVE

Вероніка, яка вперше зустрічає святкову ялинку в Одесі, зазначила, що Дерибасівська була б більш відомою локацією, особливо для туристів.

"Мені на Дерибасівській, я думаю, була б більш доречно. Дерибасівська все-таки більш відома, навіть у туристів", — пояснила Вероніка.

В Одесі змінили локацію головної ялинки
Вероніка під час опитування. Фото: Новини.LIVE

Головна ялинка Одеси на Грецькій площі обіцяє стати новим святковим центром міста, а каруселі та інші розваги додають атмосфері тепла та святковості.

В Одесі змінили локацію головної ялинки
Одеська карусель. Фото: Новини.LIVE

Скандал під час встановлення

У соцмережах уже розгорівся скандал, пов’язаний із монтажем святкової зони. Коли одесити почали ділитися фото встановлених каруселей, на одному з них користувачі помітили зображення імператриці Катерини ІІ. Саме цей пам’ятник раніше демонтували в межах деколонізації міського простору. Через це в мережі здійнялася хвиля обговорень і критики, адже частина містян вважає такий елемент недоречним на сучасній святковій локації.

В Одесі змінили локацію головної ялинки
Карусель під час монтажу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які продукти подорожчають перед святами. також ми писали про те, коли у Києві відкриються різдвяні ярмарки.

Одеса Одеська область Різдво новорічна ялинка Новини Одеси свято Новий рік 2026
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
