В Одессе начали устанавливать елку — выбрали новую локацию

Дата публикации 1 декабря 2025 13:02
Главная елка Одессы 2025 на Греческой площади: праздничные развлечения
Каркас елки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе уже активно готовятся к рождественским и новогодним праздникам. В городе начали устанавливать главную елку, которая ежегодно собирает одесситов и туристов. Однако в этом году традиционную локацию изменили.

Что об этом думают одесситы узнавать Новини.LIVE.

Изменение локации

В этом году место установки главной елки Одессы изменили. Вместо привычной Дерибасовской она засияет на Греческой площади. Город наполняют праздничные украшения, гирлянды и яркие локации для семейных прогулок. Рядом уже установили карусели и другие развлечения для детей и взрослых.

В Одесі змінили локацію головної ялинки
Установка елки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

До полномасштабного вторжения новогодний символов устанавливали на Биржевой площади, перед городским советом. После начала большой войны ее перенесли на главную пешеходную улицу города в целях безопасности.

В Одесі змінили локацію головної ялинки
Каркас елки. Фото: Новини.LIVE

Что об этом думают одесситы

Денис, один из прохожих, положительно относится к изменению локации. Он отметил, что Греческая площадь подходит лучше для толпы.

"Это нормально, здесь проще ходить людям, и никто не будет мешать празднованию", — отметил Денис.

В Одесі змінили локацію головної ялинки
Одессит Денис о елке. Фото: Новини.LIVE

Другая жительница была удивлена, узнав о новом месте елки, но радуется праздничной атмосфере.

"Я не знала об этом до этого момента. Я просто очень рада видеть елку. Всегда", — делится одесситка.

В Одесі змінили локацію головної ялинки
Жительница Одессы о елке. Фото: Новини.LIVE

Люди считают, что разницы нет, где будет стоять елка — все равно придут на праздничное действо.

"Мне кажется, что разницы нет, где она будет стоять. А действительно придут на елку, где бы она не стояла", — рассказал местный житель.

В Одесі змінили локацію головної ялинки
Местный житель поделился впечатлением о елке. Фото: Новини.LIVE

Вероника, которая впервые встречает праздничную елку в Одессе, отметила, что Дерибасовская была бы более известной локацией, особенно для туристов.

"Мне на Дерибасовской, я думаю, была бы более уместно. Дерибасовская все-таки более известна, даже у туристов", — пояснила Вероника.

В Одесі змінили локацію головної ялинки
Вероника во время опроса. Фото: Новини.LIVE

Главная елка Одессы на Греческой площади обещает стать новым праздничным центром города, а карусели и другие развлечения добавляют атмосфере тепла и праздничности.

В Одесі змінили локацію головної ялинки
Одесская карусель. Фото: Новини.LIVE

Скандал во время установки карусели

В соцсетях уже разгорелся скандал, связанный с монтажом праздничной зоны. Когда одесситы начали делиться фото установленных каруселей, на одном из них пользователи заметили изображение императрицы Екатерины ІІ. Именно этот памятник ранее демонтировали в рамках деколонизации городского пространства. Из-за этого в сети поднялась волна обсуждений и критики, ведь часть горожан считает такой элемент неуместным на современной праздничной локации.

В Одесі змінили локацію головної ялинки
Карусель во время монтажа Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, какие продукты подорожают перед праздниками. также мы писали о том, когда в Киеве откроются рождественские ярмарки.

Одесса Одесская область Рождество новогодняя елка Новости Одессы праздник Новый год 2026
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
