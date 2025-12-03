Рождественские и новогодние праздники в Одессе - что будет

Рождественская карусель на Греческой площади. Фото: Новини.LIVE

В этом году рождественско-новогодние праздники в Одессе объединят благодарность украинским защитникам, поддержку семей и благотворительные инициативы. В городе появятся световые инсталляции, праздничные локации и большая концертная площадка. Греческая площадь станет центром событий, а часть мероприятий пройдет с участием детей, военных и волонтеров.

Что планируют сделать

На Дерибасовской установят световые инсталляции в форме ангелов — символов украинских воинов. Вечером дома засияют огнями благодарности тем, кто защищает страну.

"Наши военные — это ангелы мира, и мы хотим, чтобы это почувствовал каждый, кто придет на праздничные улицы города", — отметила заместитель начальника Одесской городской военной администрации Ольга Лозовая.

Главной локацией праздника станет Греческая площадь. Здесь будет новогодняя елка, резиденция добра, рождественская реконструкция и ярмарка. На главной сцене ежедневно будут проходить праздничные события, подготовленные детскими, творческими и военными коллективами.

Программа празднования

6 декабря празднование откроет концерт-спектакль "Новогодняя Одиссея Святого Николая". Гости увидят детские номера, яркое шоу, юмористические выступления от "Лиги смеха" и концерт Милы Нитич. Организаторы называют это событие "вечером чудес и тепла для всех поколений".

13 декабря возле Одесской оперы снимут городскую версию "Щедрика". К съемкам могут присоединиться все желающие. Город стремится показать миру одесские рождественские традиции и их современное звучание.

24 декабря состоится большой праздничный концерт с участием детских и военных коллективов. Программу дополнит световое шоу и рождественский вертеп, который подготовит труппа Украинского театра им. Ведущим станет актер и комик Юрий Ткач.

25 декабря Одесса приглашает горожан и гостей на рождественское шествие. В 14:00 колядники пройдут по центральным улицам. К участию призывают творческие коллективы, вертепы и всех, кто хочет добавить праздника городу.

31 декабря Одесса встретит Новый год на Греческой площади. Концерт стартует в 19:00, а в 22:00 горожан развезут праздничными маршрутами по районам.

"Мы хотим, чтобы каждая семья встретила Новый год в кругу близких — дома, на позициях или в укрытиях. Но везде он будет украинским", — добавила Лозовая.

Праздники призваны совместить традиции и поддержку защитников — тех, кто дарит украинцам веру в завтрашний день.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе начали монтировать новогоднюю елку. Также мы писали о том, будет ли перемирие на новогодние праздники.