На Греческой площади зажглась главная елка Одессы

Новогодняя елка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе торжественно зажгли главную новогоднюю елку, которая впервые засияла на Греческой площади. Событие приурочили ко Дню Святого Николая, и именно оно открыло сезон зимних праздников в городе. Одесситов ждет насыщенная программа, развлекательные зоны и новогодний городок, обустроенный с учетом безопасности.

На открытии главной елки Одессы побывали и корреспонденты Новини.LIVE.

Главная елка Одессы. Фото: Новини.LIVE

Елка на Греческой площади в Одессе

В этом году главную елку Одессы установили не на Дерибасовской, а на Греческой площади. Это вторая смена локации за время полномасштабной войны — до нее символ праздника стоял на Биржевой площади, а затем в центре пешеходной зоны.

В Одессе установили новогоднюю елку. Фото: Новини.LIVE

Украшения на новогодней елке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На Греческой обустроен целый новогодний городок: карусель, фотозоны, рождественские инсталляции и праздничные домики. Здесь же установили сцену, где в течение вечера будет проходить праздничная программа.

В Одессе зажгли гирлянды на главной елке города. Фото: Новини.LIVE

праздничная карусель в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Театрализованное представление ко Дню Святого Николая

Зажжение елки стало частью большого события ко Дню Святого Николая. Сегодня на сцене состоится концерт-спектакль "Новогодняя Одиссея Святого Николая", выступят комики "Лиги смеха" и певица Мила Нитич. Для детей подготовили интерактивы, игровые площадки и анимационную программу.

Сцена на Греческой площади в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Праздничные локации работают вдоль Греческой площади и части Дерибасовской — там устанавливают традиционных ангелов и другие рождественские фигуры.

Фигурка ангела на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Рождественская локация на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Обращение Игоря Коваля

Во время торжеств исполняющий обязанности мэра Одессы Игорь Коваль подчеркнул, что праздник создан прежде всего для детей.

"Мы зажигаем елку, которая, я надеюсь, станет добрым событием в жизни города. В первую очередь это для наших малышей — чтобы в их сердцах зажегся огонек надежды, доброты и согласия", — сказал он.

Исполняющий обязанности мэра Одессы Игорь Коваль. Фото: Новини.LIVE

Дети фотографируются возле елки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Дети со снеговиком. Фото: Новини.LIVE

Также он поблагодарил защитников и защитниц Украины, подчеркнув, что именно благодаря им Одесса может сохранять традиции и создавать безопасные праздники.

Украшенные фонари в Одессе. Фото: Новости.LIVE

Гирлянды на главной елке Одессы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что планируется на новогодние праздники в Одессе. Также писали, что в Киеве установили главную елку страны.