Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе зажгли огни на главной елке города — фоторепортаж

В Одессе зажгли огни на главной елке города — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 17:40
На Греческой площади зажглась главная елка Одессы
Новогодняя елка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе торжественно зажгли главную новогоднюю елку, которая впервые засияла на Греческой площади. Событие приурочили ко Дню Святого Николая, и именно оно открыло сезон зимних праздников в городе. Одесситов ждет насыщенная программа, развлекательные зоны и новогодний городок, обустроенный с учетом безопасности.

На открытии главной елки Одессы побывали и корреспонденты Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
В Одесі запалили вогні на головній ялинці міста
Главная елка Одессы. Фото: Новини.LIVE

Елка на Греческой площади в Одессе

В этом году главную елку Одессы установили не на Дерибасовской, а на Греческой площади. Это вторая смена локации за время полномасштабной войны — до нее символ праздника стоял на Биржевой площади, а затем в центре пешеходной зоны.

Фоторепортаж головної ялинки Одеси
В Одессе установили новогоднюю елку. Фото: Новини.LIVE
Прикраси на ялинці
Украшения на новогодней елке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На Греческой обустроен целый новогодний городок: карусель, фотозоны, рождественские инсталляции и праздничные домики. Здесь же установили сцену, где в течение вечера будет проходить праздничная программа.

Гірлянди на головній ялинці Одеси
В Одессе зажгли гирлянды на главной елке города. Фото: Новини.LIVE
Карусель на Грецькій площі
праздничная карусель в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Театрализованное представление ко Дню Святого Николая

Зажжение елки стало частью большого события ко Дню Святого Николая. Сегодня на сцене состоится концерт-спектакль "Новогодняя Одиссея Святого Николая", выступят комики "Лиги смеха" и певица Мила Нитич. Для детей подготовили интерактивы, игровые площадки и анимационную программу.

Сцена в Одесі
Сцена на Греческой площади в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Праздничные локации работают вдоль Греческой площади и части Дерибасовской — там устанавливают традиционных ангелов и другие рождественские фигуры.

Різдвяні фігурки
Фигурка ангела на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE
Різдвяна локація в Одесі
Рождественская локация на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Обращение Игоря Коваля

Во время торжеств исполняющий обязанности мэра Одессы Игорь Коваль подчеркнул, что праздник создан прежде всего для детей.

"Мы зажигаем елку, которая, я надеюсь, станет добрым событием в жизни города. В первую очередь это для наших малышей — чтобы в их сердцах зажегся огонек надежды, доброты и согласия", — сказал он.

В Одесі запалили вогні на головній ялинці міста
Исполняющий обязанности мэра Одессы Игорь Коваль. Фото: Новини.LIVE
День Святого Миколая в Одесі
Дети фотографируются возле елки в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Діти на святі в Одесі
Дети со снеговиком. Фото: Новини.LIVE

Также он поблагодарил защитников и защитниц Украины, подчеркнув, что именно благодаря им Одесса может сохранять традиции и создавать безопасные праздники.

Прикрашене місто
Украшенные фонари в Одессе. Фото: Новости.LIVE
Ялитнка на грецькій площі
Гирлянды на главной елке Одессы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что планируется на новогодние праздники в Одессе. Также писали, что в Киеве установили главную елку страны.

Одесса праздники Одесская область Новый год новогодняя елка Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации