На Греческой площади зажглась главная елка Одессы

В Одессе зажгли огни на главной елке города — фоторепортаж
В Одессе торжественно зажгли главную новогоднюю елку, которая впервые засияла на Греческой площади. Событие приурочили ко Дню Святого Николая, и именно оно открыло сезон зимних праздников в городе. Одесситов ждет насыщенная программа, развлекательные зоны и новогодний городок, обустроенный с учетом безопасности.
На открытии главной елки Одессы побывали и корреспонденты Новини.LIVE.
Елка на Греческой площади в Одессе
В этом году главную елку Одессы установили не на Дерибасовской, а на Греческой площади. Это вторая смена локации за время полномасштабной войны — до нее символ праздника стоял на Биржевой площади, а затем в центре пешеходной зоны.
На Греческой обустроен целый новогодний городок: карусель, фотозоны, рождественские инсталляции и праздничные домики. Здесь же установили сцену, где в течение вечера будет проходить праздничная программа.
Театрализованное представление ко Дню Святого Николая
Зажжение елки стало частью большого события ко Дню Святого Николая. Сегодня на сцене состоится концерт-спектакль "Новогодняя Одиссея Святого Николая", выступят комики "Лиги смеха" и певица Мила Нитич. Для детей подготовили интерактивы, игровые площадки и анимационную программу.
Праздничные локации работают вдоль Греческой площади и части Дерибасовской — там устанавливают традиционных ангелов и другие рождественские фигуры.
Обращение Игоря Коваля
Во время торжеств исполняющий обязанности мэра Одессы Игорь Коваль подчеркнул, что праздник создан прежде всего для детей.
"Мы зажигаем елку, которая, я надеюсь, станет добрым событием в жизни города. В первую очередь это для наших малышей — чтобы в их сердцах зажегся огонек надежды, доброты и согласия", — сказал он.
Также он поблагодарил защитников и защитниц Украины, подчеркнув, что именно благодаря им Одесса может сохранять традиции и создавать безопасные праздники.
